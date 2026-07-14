El embajador de Francia recibió a una senadora mendocina, en medio del conflicto institucional con Hebe Casado

En medio del conflicto con la vicegobernadora Hebe Casado , declarada “persona non grata” por la Embajada de Francia , el embajador Romain Nadal recibió hoy a la senadora nacional Mariana Juri (UCR) en el marco de la Fiesta Nacional de Francia que se desarrolla en la sede francesa en Buenos Aires .

Al estilo Hebe Casado: la frase de Mariano Rajoy sobre Francia que desató acusaciones de racismo

Cornejo interviene en el conflicto entre Hebe Casado y la Embajada de Francia: qué hará

La legisladora nacional fue invitada como presidenta del Grupo Amistad con Francia del Senado de la Nación , pero en su publicación en las redes sociales envió señales de acercamiento entre la embajada y el Gobierno, tras la polémica por los dichos racistas de la vicegobernadora.

De hecho, el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza , José María Videla Sáenz , asistía a este evento con el objetivo de entregarle personalmente una carta al embajador por parte del gobernador Alfredo Cornejo , para intentar revertir la incómoda posición en la que quedó envuelta la provincia.

Juri sostuvo a través de su cuenta de X: “Fortalecer los vínculos bilaterales entre dos países con una relación histórica tan profunda es una responsabilidad por los argentinos y los mendocinos ”.

Y reforzó: “ Mendoza y Francia tienen un lazo indestructible que involucra la vitivinicultura , la ciencia , la cultura y el comercio ”.

Como presidente del Grupo Amistad con Francia del @SenadoArgentina participé de la celebración de su día nacional en la @FranceArgentine . Fortalecer los vínculos bilaterales entre dos países con una relación histórica tan profunda es una responsabilidad por los argentinos y los… pic.twitter.com/euL0HQFQgc

“Lazo por el que trabajaremos para que se profundice, como lo hicimos con la reciente aprobación del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea en el Congreso de la Nación”, manifestó.

Y completó: “Feliz día y gracias al embajador @nadaldiplo por la invitación”.

La carta que envió Alfredo Cornejo a la Embajada de Francia

El gobernador Alfredo Cornejo envió este martes una respuesta formal a la Embajada de Francia luego de que el embajador Romain Nadal declarara persona non grata a la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos sobre la Selección de Francia durante el Mundial 2026.

La nota será entregada al propio Nadal por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz, quien viajó a Buenos Aires para participar de la recepción organizada por la representación diplomática francesa con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, que se celebra cada 14 de julio.

Durante esa actividad, Videla Sáenz hará entrega de una carta firmada por Cornejo, en lo que será el primer gesto institucional del Gobierno de Mendoza desde que se desató el conflicto entre la vicegobernadora y la Embajada de Francia.

Los Andes pudo saber que durante el mediodía tanto Videla Sáenz como el Gobierno provincial realizarán una publicación en redes sociales con imágenes del momento de la entrega de la carta al embajador francés.

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que Nadal confirmara públicamente que declaró a Casado "persona non grata" al considerar que la funcionaria realizó "declaraciones abiertamente racistas" y que no se retractó de sus dichos.

"Sí, la declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir, en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la provincia de Mendoza, estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas", afirmó el embajador durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.