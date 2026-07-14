Al estilo Hebe Casado: la frase de Mariano Rajoy sobre Francia que desató acusaciones de racismo

Cerca de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia y tal como le pasó a la vicegobernadora mendocina Hebe Casado , el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy quedó envuelto en una fuerte polémica por una frase sobre la Selección de Francia, que fue considerada racista, y generó un inmediato rechazo de funcionarios del gobierno de Emmanuel Macron.

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El embajador de Francia confirmó la declaración de persona no grata contra Hebe Casado: los motivos

En una columna publicada el 10 de julio en el diario español El Debate, Rajoy, presidente entre 2011 y 2018 y miembro del Partido Popular, analizó el potencial futbolístico del conjunto dirigido por Didier Deschamps y escribió: "Tienen un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" , en una referencia a la gran cantidad de jugadores de origen inmigrante o familia africana que integran el plantel.

La frase provocó una ola de críticas en Francia, donde distintos dirigentes políticos la calificaron como xenófoba y discriminatoria.

Una de las primeras reacciones oficiales llegó desde la embajada de Francia en Madrid, que salió a desmentir el planteo del exmandatario español con datos concretos.

" Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 convocados, 23 nacieron en Francia y los tres restantes, aunque nacieron en el exterior, también tienen nacionalidad francesa", señalaron.

“FRANCIA TIENE UN EQUIPO DE MUY ALTO NIVEL… PERO SIN FRANCESES”. Mariano Rajoy, ex presidente español. pic.twitter.com/uzGYFl193Y

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó que, de haber sido pronunciada en esos términos, la declaración era "absolutamente inaceptable".

También se pronunciaron varias integrantes del gabinete de Emmanuel Macron.

Mundial 2026. Kylian Mbappé de Francia. EFE/EPA/WILL OLIVER

La ministra delegada encargada de la Francofonía, Éléonore Caroit, sostuvo que "todos los ataques racistas contra el equipo de Francia son inaceptables", al vincular los dichos de Rajoy con comentarios similares realizados recientemente por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

En la misma línea, la ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, consideró que las declaraciones reflejan "un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa" y reclamó una respuesta institucional de la Federación Francesa de Fútbol.

Por su parte, la ministra para la Igualdad y la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, cuestionó los "repetidos deslices racistas" y pidió que el deporte vuelva a ser "un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio".

Pedro Sánchez también cruzó a Rajoy

El actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se sumó a las críticas contra su antecesor.

A través de su cuenta en X escribió: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas".

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

El antecedente de Hebe Casado y la declaración francesa de persona no grata

La controversia de Rajoy recordó las declaraciones realizadas días atrás por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, tras el triunfo de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

En aquella oportunidad escribió en su cuenta de X: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé".

El mensaje de Casado fue ampliamente cuestionado por dirigentes políticos y usuarios de redes sociales, que lo calificaron de racista.

Casado rechazó esas acusaciones y sostuvo que se trató de parte del "folklore futbolero". Además, afirmó que quienes consideran ofensivo el término "africano" son quienes realizan una interpretación discriminatoria y criticó lo que definió como el "wokismo" europeo.

La repercusión del episodio fue tal que posteriormente fue declarada persona no grata en Francia.