Tiembla SpaceX: China y Japón avanzan con cohetes reutilizables y desafían el liderazgo de Estados Unidos

La carrera por el desarrollo de cohetes reutilizables sumó nuevos avances durante el fin de semana. China recuperó por primera vez la primera etapa de uno de sus lanzadores, mientras que Japón completó con éxito el primer vuelo de prueba de un prototipo diseñado para despegar y aterrizar de manera controlada.

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Ambos proyectos buscan reducir los costos de acceso al espacio y fortalecer la competitividad de sus programas espaciales frente al liderazgo que mantiene SpaceX en este segmento.

Según informó la agencia estatal Xinhua, la primera etapa de un Larga Marcha-10B logró regresar con éxito a una plataforma ubicada en el mar tras separarse de la segunda etapa durante el lanzamiento.

Se trata de la primera ocasión en que China consigue recuperar la primera etapa de un cohete, una tecnología que SpaceX utiliza desde hace varios años para reutilizar sus propulsores y disminuir significativamente los costos de cada misión.

El lanzamiento se realizó desde la isla de Hainan , en el sur del país, y la versión reutilizable del Larga Marcha-10B puede colocar cargas útiles de hasta 16.000 kilogramos en órbita terrestre baja , de acuerdo con la información oficial.

La primera etapa de un cohete Long March-10B aterrizó en la plataforma de captura en el medio del mar el 10 de julio de 2026.

La primera etapa de un cohete Long March-10B aterrizó en la plataforma de captura en el medio del mar el 10 de julio de 2026.

Como referencia, el Falcon 9 de SpaceX posee una capacidad de carga útil de hasta 22.800 kilogramos, además de ser utilizado para transportar astronautas y suministros hacia la Estación Espacial Internacional.

Japón probó con éxito el cohete reutilizable RV-X

En paralelo, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) llevó adelante el primer ensayo exitoso del RV-X, un cohete experimental reutilizable que busca convertirse en la base de una nueva generación de lanzadores de menor costo.

Durante la prueba, realizada en el Centro de Ensayos de Noshiro, el vehículo despegó, permaneció suspendido durante algunos segundos, realizó un breve desplazamiento horizontal y aterrizó de forma controlada, todo en menos de un minuto.

Según explicó Takashi Ito, responsable del proyecto de cohetes reutilizables de JAXA, el prototipo alcanzó una altura de 11 metros, recorrió 16 metros en forma horizontal y mantuvo la estabilidad durante toda la maniobra.

La apuesta japonesa para competir en el mercado espacial

El desarrollo del RV-X forma parte de la estrategia japonesa para crear un sucesor reutilizable del actual H3, un lanzador desechable diseñado para reducir costos respecto de la anterior familia H-2A, aunque todavía necesita mejoras para competir en el mercado internacional.

El Gobierno japonés considera que disponer de un sistema de lanzamiento competitivo resulta estratégico tanto para el desarrollo de su programa espacial como para fortalecer la seguridad nacional.

El RV-X (las siglas de Reusable Vehicle eXperiment) de la agencia espacial japonesa (Jaxa) en su vuelo de prueba y recuperación. Naoki Kawano - Kyodo News

El proyecto es desarrollado conjuntamente por JAXA y Mitsubishi Heavy Industries. El vehículo mide 7,3 metros de largo, posee 1,8 metros de diámetro, incorpora un motor de alta durabilidad y cuenta con cuatro trenes de aterrizaje capaces de absorber el impacto durante el descenso.

De acuerdo con los responsables del programa, el motor ya superó 165 pruebas de combustión, mientras que las próximas etapas contemplan vuelos experimentales que alcancen aproximadamente 100 metros de altura.

Además, JAXA desarrolla tecnologías vinculadas a los cohetes reutilizables junto con Francia y Alemania, con el objetivo de consolidar una alternativa competitiva en el mercado global de lanzamientos espaciales.