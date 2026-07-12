12 de julio de 2026 - 21:50

Terremotos en Venezuela: ya son 4.490 los muertos y casi 20.000 damnificados

El balance oficial de los terremotos en Venezuela registra 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 20.000 personas desplazadas, mientras prosiguen los operativos de emergencia.

Un hombre sostiene un cuadro sobre escombros de edificaciones destruidas en La Guaira, Venezuela. (archivo)

Un hombre sostiene un cuadro sobre escombros de edificaciones destruidas en La Guaira, Venezuela. (archivo)

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EFE/ Raúl Martínez
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El saldo de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio volvió a incrementarse. Según el último reporte oficial difundido en Caracas, la cifra de fallecidos llegó a 4.490 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

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Las autoridades también informaron que cerca de 20.000 personas permanecen alojadas en campamentos provisorios, luego de que los dos fuertes sismos impactaran sobre Caracas y el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.

Rescatistas contin&uacute;an buscando v&iacute;ctimas entre los escombros en Venezuela.

Rescatistas continúan buscando víctimas entre los escombros en Venezuela.

Venezuela actualiz&oacute; el saldo de los terremotos: 4.490 fallecidos y 16.740 heridos.

Venezuela actualizó el saldo de los terremotos: 4.490 fallecidos y 16.740 heridos.

En paralelo, continúan los operativos de búsqueda entre los escombros. Equipos de rescate venezolanos, junto con brigadas internacionales, siguen trabajando para recuperar los cuerpos de personas que permanecen desaparecidas bajo las estructuras derrumbadas.

De acuerdo con el informe oficial, los terremotos provocaron daños en más de 850 edificios, de los cuales 190 colapsaron por completo, generando severas consecuencias materiales además del elevado número de víctimas.

La asistencia internacional continúa llegando al país. Este domingo arribó un cargamento enviado por Rusia con alimentos y distintos insumos destinados a los damnificados, según informó el canciller Yvan Gil.

Por otra parte, la embajada de Estados Unidos comunicó que distribuyó 100.000 kits de asistencia entre las comunidades afectadas por el desastre.

Mientras tanto, profesionales de la salud de distintos países prestan servicio en hospitales de campaña con el objetivo de prevenir una crisis sanitaria en los refugios temporales, donde miles de personas permanecen alojadas en condiciones precarias.

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