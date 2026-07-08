Hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que había desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Este miércoles hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de nueve años que había desaparecido hace 14 días tras el doble terremoto que afecto a Venezuela.

Sube a 3.342 la cifra de víctimas fatales por los terremotos en Venezuela

El gobierno de Venezuela elevó la cifra de muertos a casi 3.000 tras los terremotos

La noticia fue confirmada por la familia del menor luego de dos semanas de intensa búsqueda en la ciudad costera de La Guaira , donde el niño había quedado atrapado bajo los escombros tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El lunes pasado Lucas había cumplido 9 años y en conmemoración, sus padres llevaron una torta y una vela para cantar con los presentes, mientras esperaban por noticias en la zona del desastre.

El nene de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, había aprovechado el día de la tragedia, que era feriado en Venezuela, para viajar a La Guaira e ir al mar junto a sus tíos. Allí, estuvo en la playa y luego regresó al departamento acompañado con su tío, en uno de los tantos edificios que colapsaron tras los sismos.

Tras los terremotos, sus padres Blancalida Martínez y Marcos Gámez, empezaron una campaña de búsqueda que inmediatamente llegó a la Argentina.

Durante los días de búsqueda, la madre pidió entrar a la zona de escombros donde buscaban a Lucas para hablarle. “Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara, entré abajo con casco y empecé a gritar: ‘Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá’”, reveló la mujer.

En los últimos días, rescatistas argentinos estuvieron trabajando a la par de personal venezolano sobre la estructura que había colapsado. Este miércoles se decidió dar lugar a la maquinaria pesada para quitar restos de escombros y allí fue que dieron con el cuerpo de Lucas.

La cifra de muertos por los devastadores terremotos que ocurrieron en Venezuela alcanzaron a 3.685 personas, según el último informe que difundió el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.