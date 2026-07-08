8 de julio de 2026 - 17:48

Hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que había desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Tras 14 días de búsqueda, el nene de 9 años fue localizado este miércoles tras quedar atrapado en un edificio que colapsó en La Guaira.

Hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que había desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que había desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de nueve años que había desaparecido hace 14 días tras el doble terremoto que afecto a Venezuela.

Leé además

Autoridades de Venezuela confirmaron casi 3.000 muertos tras los terremotos

El gobierno de Venezuela elevó la cifra de muertos a casi 3.000 tras los terremotos

Por Redacción Mundo
Crece el número de víctimas por los terremotos en Venezuela.

Sube a 3.342 la cifra de víctimas fatales por los terremotos en Venezuela

Por Redacción Mundo

La noticia fue confirmada por la familia del menor luego de dos semanas de intensa búsqueda en la ciudad costera de La Guaira, donde el niño había quedado atrapado bajo los escombros tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El lunes pasado Lucas había cumplido 9 años y en conmemoración, sus padres llevaron una torta y una vela para cantar con los presentes, mientras esperaban por noticias en la zona del desastre.

El nene de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, había aprovechado el día de la tragedia, que era feriado en Venezuela, para viajar a La Guaira e ir al mar junto a sus tíos. Allí, estuvo en la playa y luego regresó al departamento acompañado con su tío, en uno de los tantos edificios que colapsaron tras los sismos.

Tras los terremotos, sus padres Blancalida Martínez y Marcos Gámez, empezaron una campaña de búsqueda que inmediatamente llegó a la Argentina.

Durante los días de búsqueda, la madre pidió entrar a la zona de escombros donde buscaban a Lucas para hablarle. “Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara, entré abajo con casco y empecé a gritar: ‘Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá’”, reveló la mujer.

En los últimos días, rescatistas argentinos estuvieron trabajando a la par de personal venezolano sobre la estructura que había colapsado. Este miércoles se decidió dar lugar a la maquinaria pesada para quitar restos de escombros y allí fue que dieron con el cuerpo de Lucas.

La cifra de muertos por los devastadores terremotos que ocurrieron en Venezuela alcanzaron a 3.685 personas, según el último informe que difundió el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre sostiene un cuadro sobre escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela)

Venezuela superó los 3.500 muertos por los terremotos y estiman daños por US$37.000 millones

Por Redacción Mundo
Un niño camina entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). 

El dato que estremece a Venezuela: los dos terremotos liberaron la energía de 178 bombas atómicas

Por Redacción Mundo
El emotivo cumpleaños de Lucas Gámez: su familia le llevó una torta al edificio derrumbado donde continúa desaparecido.

El emotivo cumpleaños de Lucas Gámez: su familia le llevó una torta al edificio donde continúa desaparecido

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Entrenamiento del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas