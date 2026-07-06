Venezuela superó los 3.500 muertos por los terremotos y estiman daños por US$37.000 millones

Venezuela continúa con los trabajos de emergencia tras los dos intensos terremotos (de magnitud 7,2 y 7,5) que sacudieron al país el pasado 24 de junio, generando destrozos, cientos de muertos y miles heridos. Este lunes, el Gobierno venezolano elevó la cifra de muertos a 3.535 y 16.740 los heridos .

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas

Sube a 3.342 la cifra de víctimas fatales por los terremotos en Venezuela

En paralelo a los datos oficiales, la organización Provea publicó un informe en donde detalló que las pérdidas económicas y las tareas de reconstrucción demandarán unos US$ 37.000 millones . Según sus cálculos, ese monto equivale a cerca del 40% del Producto Bruto Interno del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó las nuevas cifras y destacó que el número de víctimas mortales supone un aumento de 193 respecto al domingo. A su vez, 6.462 personas han sido rescatadas y 25.016 pacientes fueron atendidos por los efectos de los poderosos sismos .

El parte oficial consigna también que hay 17.854 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 82 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.

El Estado coordina el despliegue de 29.567 efectivos del Ejército y cuerpos de seguridad, quienes trabajan junto con un registro de 27.930 voluntarios civiles. Hasta el momento, el plan de contingencia ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos a un total de 86.794 familias damnificadas.

Pérdida económica del doble terremoto

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó el lunes por la mañana que la cantidad de personas que siguen sin contacto bajó a 30.229.

Las pérdidas y los esfuerzos por reconstrucción tras los terremotos en Venezuela podrían ascender a US$ 37.000 millones, estimó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

El doble terremoto en Venezuela dejó graves daños. EFE

A través de su cuenta en X, la organización indicó que las cifras preliminares representan “casi 40% del PIB actual”. Provea destacó la importancia de la participación de organizaciones multilaterales en la reconstrucción.

“En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras, es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo”, detalló.

“Aquí no habrá un estallido social”, dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en ese país “no habrá un estallido social: lo que hay es solidaridad profunda de nuestro pueblo”, tras lo cual destacó que la respuesta ciudadana ante la emergencia ha sentado “unas nuevas bases para la República”.

“No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de luto nacional, hay quien se atreve a la miseria, hay quien se atreve a planificar que si habrá estallidos sociales”, aseveró en el acto de graduación conjunta de nuevos tenientes de corbeta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), según el diario El Universal y supo la Agencia Noticias Argentinas

En su mensaje, llamó a dejar atrás las divisiones: “Dejemos de lado a los miserables, unámonos en un solo abrazo, un solo corazón”.

Rubio reafirma apoyo de EEUU a Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó el respaldo de Washington a Venezuela con motivo del Día de la Independencia del país sudamericano y destacó la asistencia desplegada por la Administración Trump tras los terremotos.

El comunicado oficial detalla el masivo y rápido despliegue de asistencia técnica y de salvamento que se activó de manera inmediata para incorporarse a las tareas de emergencia en el terreno afectado. En este sentido, la declaración resalta las acciones institucionales coordinadas desde el Poder Ejecutivo norteamericano para mitigar el impacto de la catástrofe.

Rubio destacó que la respuesta de Washington a la tragedia incluyó la activación de equipos de búsqueda y rescate urbanos de los condados de Fairfax, Los Ángeles, Miami-Dade y Ciudad de Miami, “demuestra nuestro apoyo a una recuperación completa”.