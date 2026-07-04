Las autoridades informaron que el número de fallecidos ascendió a 2.645 personas, mientras que la cifra de heridos llegó a 12.666.

Tragedia en Venezuela: a nueve días de los terremotos, se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes.

A nueve días de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros son cada vez menores, mientras las tareas de rescate comienzan a dar paso a la asistencia de miles de damnificados.

Pese al paso del tiempo, familiares de las víctimas continúan aferrados a la esperanza de hallar con vida a sus seres queridos y reclamaron que se refuercen los operativos de búsqueda y remoción de escombros en las zonas más afectadas.

Miles de rescatistas trabajan en busca de sobrevivientes. EFE/ Ronald Peña R En La Guaira, el estado más golpeado por el doble sismo y ubicado al norte de Caracas, rescatistas nacionales e internacionales mantienen los trabajos entre edificios colapsados, pero reconocen que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el correr de las horas.

Ya son 2.645 los muertos El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 2.645, mientras que la cifra de heridos llegó a 12.666.

En paralelo, las autoridades continúan desarrollando operativos de asistencia para miles de personas que perdieron sus viviendas o permanecen alojadas en refugios temporales tras la tragedia.

Las clases volverán solo en las zonas no afectadas En medio del proceso de recuperación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación anunció que las clases se reanudarán el próximo lunes 6 de julio únicamente en aquellos estados que no fueron alcanzados por los terremotos y cuya infraestructura escolar no presente daños. Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026. EFE Según indicó el organismo en un comunicado, la decisión busca garantizar el derecho a la educación sin poner en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo. En cambio, en las localidades afectadas por los sismos las actividades continuarán suspendidas hasta que finalicen las evaluaciones estructurales y existan condiciones seguras para el regreso a las aulas.