Enrique Piñeyro denunció que Shell se negó a cargar combustible para un vuelo humanitario con destino a Venezuela.

El actor, director y piloto Enrique Piñeyro denunció que Shell se habría negado a suministrar el combustible necesario para un vuelo humanitario con destino a Venezuela, país afectado por dos terremotos que causó miles de muertos, heridos y desaparecidos.
Según contó en un video que publicó en su cuenta de X, donde se lo ve sentado en la cabina, la aeronave está lista para despegar con 70 rescatistas, 30 médicos y más de 20 toneladas de ayuda, pero la falta de combustible mantiene la misión detenida.
"Ahí está el camión de Shell... Comercial de Shell decidió que no nos va a cargar combustible porque no les gusta el hecho de que el vuelo vaya a Venezuela", contó y luego detalló: "Esto está autorizado por Venezuela, por el Gobierno argentino, por cancillerías, por todo el mundo".
El cineasta italiano nacionalizado argentino expresó su frustración por la situación y le hizo un pedido a la empresa: "Es patético. Tenemos el vuelo parado. Si a alguien de Shell le queda una pizquita de humanidad, difícil pero sería bueno que se pongan media pila y nos carguen el combustible. Necesitamos 56 toneladas".
Quién es Enrique Piñeyro
Nacido en Génova, Italia, el 9 de diciembre de 1956, Enrique Piñeyro es actor, director, productor de cine, médico aeronáutico, piloto de línea aérea y activista humanitario.
Se desempeñó como comandante en la extinta aerolínea LAPA, a la que renunció en los años noventa tras denunciar irregularidades. Luego canalizó su experiencia en el cine, con películas y documentales como Garage Olimpo y El Rati Horror Show.
Además, fundó la ONG Solidaire, con la que realiza vuelos humanitarios en un Boeing 787 propio para trasladar refugiados y ayuda médica a zonas en conflicto o catástrofe.