Milagro en Venezuela: así reaccionó una perrita tras ser rescatada luego de cinco días bajo los escombros

Un equipo salvadoreño enviado por Nayib Bukele logró poner a salvo a Giselle, que permanecía atrapada entre los escombros del Residencial El Palmar, en Caraballeda.

Una perrita llamada "Giselle" fue rescatada con vida tras estar 5 días atrapada bajo los escombros de una casa en Caraballeda, una de las localidades más golpeadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. El operativo del milagro estuvo a cargo de un equipo de rescate enviado por El Salvador.

Según informó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la búsqueda duró cinco horas de trabajo ininterrumpido para liberar al animal. Tras el rescate, pidió ayuda para encontrar a sus dueños e invitó a quienes puedan demostrar con fotos o videos a acercarse a los equipos desplegados en la zona.

“Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya”, escribió Bukele en su publicación. Tan grande fue la emoción de “Giselle” que lo primero que hizo fue lamer de manera insistente a su salvador antes de ser atendida.

Embed Luego de 5 horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle, en Residencial El Palmar, Caraballeda.



Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya. pic.twitter.com/8ddID8Wtln — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026 Luego, se comprobó su estado de salud e hidratación, ya que estuvo cinco días rodeada de escombros sin poder alimentarse.

El rescate de la perrita se produjo en medio de las operaciones que desarrolla el Grupo USAR de El Salvador, misión integrada por rescatistas, bomberos, paramédicos y personal especializado en estructuras colapsadas, enviada por disposición del gobierno salvadoreño para apoyar la respuesta internacional tras la emergencia sísmica.

Devastador doble terremoto en Venezuela: ya son 2.295 los muertos Este miércoles, Venezuela cumple una semana de la tragedia tras el doble terremoto que sacudió el norte del país. Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes, las autoridades elevaron a 2.295 la cifra de fallecidos y a 11.267 la de heridos, en tanto que 6.461 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó la actualización del balance oficial, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya prepara un amplio operativo de asistencia humanitaria para cientos de miles de damnificados.