En Estados Unidos criticaron a María Corina Machado por querer regresar a Venezuela en medio de la tragedia

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia después de los terremotos que dejaron cerca de 2.300 muertos en Venezuela , crecieron las diferencias entre la administración de Donald Trump y la dirigente opositora María Corina Machado por su intención de regresar al país durante la emergencia.

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De acuerdo con una publicación de Axios , altos funcionarios estadounidenses consideran que los reiterados intentos de Machado de volver a territorio venezolano generan una tensión innecesaria en un momento en el que Washington concentra sus esfuerzos en la respuesta humanitaria.

Según el medio norteamericano, funcionarios de la Casa Blanca manifestaron un fuerte malestar con la dirigente opositora y cuestionaron que pretenda regresar en medio de la crisis. “Es oportunismo político y es grotesco” , afirmó uno de los funcionarios citados por Axios.

Otro de los voceros consultados sostuvo: “ Quiere una oportunidad para tomarse fotografías mientras distribuye nuestra ayuda . Esto tiene que ver con sus propios intereses”.

Cabe mencionar que Machado había difundido un video en redes sociales en el que informó que se encontraba en Panamá y expresó su intención de regresar a Venezuela para acompañar a la población afectada por la catástrofe. Además, denunció que el gobierno venezolano cerró el espacio aéreo para impedir su regreso y aseguró que también hubo amenazas contra quienes intentaran colaborar con ese objetivo.

Sin embargo, la respuesta oficial del gobierno estadounidense fue más moderada que las versiones difundidas por Axios. En declaraciones enviadas a la AFP, un portavoz del Departamento de Estado señaló que la administración Trump está enfocada exclusivamente en las tareas de asistencia.

“La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela”, detallaron al respecto. Consultado específicamente sobre el eventual regreso de Machado, el funcionario agregó: “Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia”.

El trasfondo del conflicto

Siempre según Axios, el malestar dentro del gobierno estadounidense se profundizó tras las gestiones realizadas por Machado ante el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicesecretario Chris Landau, legisladores republicanos de Miami y asesores de la Casa Blanca.

Uno de los funcionarios consultados aseguró que Rubio habría perdido la paciencia con la dirigente: “Marco está al límite. Ella tiene que tener paciencia y no la tiene, y eso lo está volviendo loco”.

El escenario en Venezuela tras los terremotos. EFE

Otro de los puntos de fricción habría sido la intención de Machado de participar personalmente en la distribución de la ayuda internacional. De acuerdo con la publicación, desde Washington rechazaron esa posibilidad al considerar que podría interpretarse como un respaldo político a la dirigente opositora.

Dos intentos fallidos para regresar a Venezuela

Axios reconstruyó que Machado intentó volver al país en dos oportunidades durante los últimos días.

El primero ocurrió mediante un vuelo chárter que partió desde Manassas (Virginia) con destino a Curazao, desde donde pretendía ingresar a Venezuela. Según el medio, una confusión diplomática sobre el supuesto respaldo estadounidense llevó a que la operación fuera cancelada antes de completarse.

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Posteriormente, la dirigente intentó viajar desde Ciudad de Panamá hacia Caracas en un vuelo comercial de Copa Airlines, aunque tampoco logró abordar. Siempre de acuerdo con Axios, ambos episodios generaron dudas dentro del Departamento de Estado respecto de la posición oficial de Estados Unidos sobre un eventual regreso de Machado.

Mientras tanto, la administración estadounidense mantiene como prioridad la asistencia humanitaria a las víctimas de los terremotos.