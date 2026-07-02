Milagro en Venezuela: rescataron a un hombre tras pasar 100 horas atrapado bajo los escombros

Un hombre fue rescatado tras más de 100 horas de trabajos entre los escombros, luego de los dos sismos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio pasado, según informó hoy la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez .

“Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado con vida de Galerías Playa Grande, en La Guaira (centro-norte)”, anunció Rodríguez en redes sociales.

La mandataria añadió: “Hoy celebramos la vida de Hernán. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro”. Agradeció entonces a los grupos de rescatistas venezolanos y extranjeros que participaron en la exitosa misión.

En el video publicado junto al mensaje de Rodríguez, se observa a rescatistas de Chile y de Protección Civil de Venezuela con señales de regocijo y satisfacción luego de trasladar a Gil Flores, de 43 años y guardia de seguridad de un edificio colapsado.

Las autoridades venezolanas informaron que más de 30.000 funcionarios venezolanos y 3.500 extranjeros se han desplegado para intentar rescatar a sobrevivientes de los severos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

La advertencia de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el jueves que es probable que, a medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación, “el número total de fallecidos aumente de forma considerable”.

“El terremoto de la semana pasada ha dejado más de 2.300 muertos, y cerca de 16.000 personas sin hogar”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reportó la cadena CNN.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate EFE

La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que están en el terreno atendido a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitario esencial.

La agencia sanitaria reconoció que el impacto del desastre natural en los servicios de salud y el personal sanitario se amplió debido a “años de falta de inversión y crisis financiera”, que entre otras cosas provocó que decenas de miles de trabajadores de la salud abandonaran Venezuela para trabajar en otros países.

Según estimaciones citadas por un experto de la OMS, incluso antes de los terremotos había “graves carencias” de suministros y en muchos hospitales faltaba hasta el 37 % de los medicamentos esenciales.

Tedros dijo que la OMS ha desembolsado US$ 1,5 millones de su Fondo para Contingencias de Emergencia y ha enviado más de seis toneladas de suministros, a las que se sumarán otras 28 toneladas en los próximos días.

El Gobierno venezolano ha presentado una solicitud formal para activar el mecanismo internacional de despliegue de equipos médicos de emergencia, aunque ya antes de este pedido se habían enviado algunos, lo que ha permitido que siete de ellos estén actualmente operativos en las zonas afectadas.