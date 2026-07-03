3 de julio de 2026 - 08:45

Los terremotos en Venezuela ya dejaron 2.595 muertos y pérdidas por US$ 6.700 millones

En las últimas horas informaron que además hay 12.400 personas heridas. Más de 3.000 rescatistas continúan con las tareas de búsqueda

Los terremotos en Venezuela ya dejaron 2.595 muertos y pérdidas por US$ 6.700 millones.

Los terremotos en Venezuela ya dejaron 2.595 muertos y pérdidas por US$ 6.700 millones.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

A más de una semana del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, el balance de la tragedia continúa agravándose. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 2.595 personas, mientras que 12.400 resultaron heridas, en medio de un operativo internacional de rescate que aún busca sobrevivientes entre los escombros.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 6.462 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrieron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. Además, destacó el trabajo conjunto de brigadas provenientes de 33 países.

En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones había advertido días atrás que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por el desastre. Según datos de Naciones Unidas, unos 3.000 rescatistas internacionales participan actualmente de las tareas de búsqueda, que permitieron salvar a 13 personas durante la última semana.

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026.

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El rescate más reciente fue el del venezolano Hernán Gil, de 43 años, quien logró ser extraído con vida tras permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio en la urbanización costera de Playa del Mar. El operativo demandó más de 72 horas de trabajo ininterrumpido y contó con la participación de más de un centenar de especialistas extranjeros.

Millonarias pérdidas materiales

Además del elevado costo humano, los terremotos provocaron severos daños en viviendas, edificios, comercios, vehículos e infraestructura.

Una evaluación satelital preliminar realizada mediante el sistema RAPIDA del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que las pérdidas económicas ascienden a 6.700 millones de dólares.

El Gobierno venezolano informó que más de 12.800 personas perdieron sus viviendas, mientras que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que al menos 16.000 personas debieron abandonar sus hogares y buscar refugios temporales o alojarse con familiares y vecinos.

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