Terremotos en Venezuela: la OMS alertó por el riesgo de epidemias y el colapso del sistema de salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes por la posible aparición de brotes de enfermedades en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, lo que plantea un enorme desafío al sistema de salud.

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Naciones Unidas advirtió que la situación humanitaria en Venezuela "se deterioró rápidamente" tras los terremotos

“Los servicios de salud están sometidos a una presión extrema , con centros que funcionan por encima de su capacidad ante la llegada masiva de casos de traumatología ", declaró el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra, según reportó el diario El Nacional.

El balance oficial del doble sismo, todavía muy provisional, alcanzó los 1.943 muertos y 10.571 heridos, según declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La ONU, por su parte, señala que alrededor de 50.000 personas siguen desaparecidas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Lindmeier advirtió que “existe un riesgo mayor de brotes de enfermedades”.

Las perturbaciones en los servicios de salud y en las redes de agua y saneamiento, combinadas con los desplazamientos de población, podrían favorecer brotes “de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina”.

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Asimismo, también podrían acelerar la propagación “de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica”, en particular la fiebre amarilla, el dengue, el chikunguña, el zika y la malaria, señaló. Por otro lado, añadió que “la presidenta interina (Delcy Rodríguez) informó que 38 hospitales resultaron afectados”, indicó Lindmeier.

Un sistema sanitario al límite

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. Entre ellos, tres se encuentran en estado crítico, seis presentan daños estructurales o solo funcionan parcialmente, mientras que los demás siguen operativos, aunque bajo una fuerte presión.

Las primeras evaluaciones de la OMS ponen de manifiesto alteraciones en la atención a los pacientes debido a la sobrepoblación de los centros, el aumento de las listas de espera quirúrgicas (en particular en traumatología-ortopedia y neurocirugía), los fallos en las medidas de bioseguridad y la presión a la que se ve sometido el personal.

“Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas”, añadió el portavoz.