Cayó ocho pisos abrazada a su bebé en Venezuela, quedó sepultada bajo los escombros y ambos sobrevivieron

Dayana Patiño cayó ocho pisos abrazada a su hijo recién nacido y permaneció sepultada bajo el concreto hasta que fue hallada por su propio hermano en La Guaira.

Dayana Patiño lavaba platos en su deparamento ubicado en La Guaira cuando la tierra tembló. En segundos, el edificio colapsó y ella cayó 8 pisos al vacío protegiendo a su bebé de 18 días. Tras horas de angustia bajo toneladas de escombros, ambos fueron rescatados con vida.

Dayana se encontraba en la cocina de su apartamento cuando sintió el primer movimiento telúrico. Al intentar proteger a su hijo Juan David, de apenas 18 días, experimentó la sensación de volar por los aires antes de quedar sepultada por la estructura. Durante el tiempo que permaneció atrapada, su único objetivo fue verificar la respiración del recién nacido tocándole la nariz constantemente en la oscuridad absoluta.

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¿Cómo fue el rescate de Dayana Patiño tras el sismo en La Guaira? La supervivencia de la familia destaca en medio de una tragedia que ya suma 1.719 fallecidos confirmados en el país. El rescate ocurrió la noche del jueves, luego de que el hermano de Dayana la localizara al escuchar sus gritos entre los restos de concreto. Ella decidió gritar únicamente cuando percibió pasos y voces cercanas para no agotar su energía pulmonar de manera innecesaria.

El impacto del sismo fue tan violento que la madre describió la caída como una transición entre volar y hundirse en agua y tierra simultáneamente. El edificio se desmoronó por completo, aplastándola contra los muebles del hogar y dejando su pierna izquierda atrapada bajo el cemento. Su esposo, Gerson, presenció el colapso desde el exterior, donde había estacionado el vehículo minutos antes del desastre.

image ¿Cómo siguen Dayana y su bebé tras el terremoto en Venezuela? Actualmente, Dayana se recupera de heridas en sus dos piernas en un hospital de Caracas, mientras que el bebé solo presenta lesiones leves. Las autoridades de socorro mantienen las labores de búsqueda en una catástrofe que ha dejado a 89 ciudadanos portugueses y lusodescendientes en calidad de desaparecidos. La familia ha manifestado su intención de reconstruir su vida tras haber perdido su vivienda y todas sus pertenencias materiales. Las imágenes de la extracción de Juan David de los escombros han circulado internacionalmente, documentando la magnitud de los daños en la infraestructura urbana de La Guaira tras los dos sismos consecutivos.