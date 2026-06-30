Naciones Unidas advirtió que la situación humanitaria en Venezuela "se deterioró rápidamente" tras los terremotos

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela "se ha deteriorado rápidamente" , mientras coordina junto a otros organismos internacionales las tareas de asistencia y protección para los damnificados.

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Según informó el organismo, las primeras evaluaciones realizadas entre el 26 y el 27 de junio en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo revelan un escenario crítico, marcado por "una grave escasez de alimentos , el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos para la población desplazada".

De acuerdo con las cifras actualizadas por ACNUR, cerca de 16.000 personas debieron abandonar sus hogares como consecuencia de los sismos. Sin embargo, una parte importante de ellas aún no logró acceder a un refugio seguro y continúa viviendo en la calle.

"La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene", explicó en Ginebra la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf .

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

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Otro de los datos que generó alarma entre los organismos internacionales es que el 17 % de las personas relevadas informó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias .

Frente a esta situación, el Grupo de Protección de Naciones Unidas, encabezado por ACNUR y con la participación de organismos como Unicef, puso en marcha una campaña para identificar a esos niños, localizar a sus familiares y facilitar la reunificación.

Advierten sobre un "caos logístico" en la distribución de ayuda

En paralelo, ACNUR informó que, junto con Cáritas, habilitó un centro destinado a recibir y almacenar donaciones para organizar la distribución de la asistencia humanitaria.

La medida busca ordenar la llegada de ayuda luego de que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtiera sobre un "caos logístico" generado por la gran cantidad de personas que intentan colaborar de manera espontánea.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate La ONU advierte sobre un "caos logístico". EFE

Un representante del PMA en Venezuela explicó a la agencia EFE que resulta necesario organizar la recepción y distribución de las donaciones para garantizar una asistencia adecuada y preservar la dignidad de los damnificados.

Consultada sobre las denuncias que circulan en redes sociales respecto de una supuesta falta de transparencia en la entrega de la ayuda, Wolf evitó pronunciarse sobre el tema y señaló que, en este tipo de emergencias, las agencias de Naciones Unidas trabajan apoyando la respuesta liderada por el gobierno del país afectado, como ocurre actualmente en Venezuela.