Crece la tragedia en Venezuela: aumentan a 1.719 la cifra de muertos tras el doble terremoto

El número de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio volvió a aumentar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ya son 1.719 los fallecidos y 5.034 los heridos , mientras continúan los operativos de rescate en las zonas más afectadas.

Toda la atención en el drama de Venezuela

Los cuatro integrantes de una banda de rock murieron mientras ensayaban durante el terremoto en Venezuela

Las autoridades también actualizaron la cantidad de damnificados, que asciende a 15.866 personas . Además, precisaron que desde el domingo el balance se agravó significativamente: en apenas un día la cifra oficial pasó de 1.450 a 1.719 muertos y de 3.150 a 5.034 heridos.

Esas cifras fueron cuestionadas por la ONG Provea, que exigió a las autoridades que se permita el “acceso a la sociedad civil y organismos independientes para verificar y cotejar los datos suministrados” de las víctimas fatales.

Los venezolanos describen la región como una “zona de guerra”.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate

En tanto, la página Desaparecidos Terremotos Venezuela lleva contabilizadas 45.485 personas sin contacto y 15.346 localizadas sobre un total de 60.831 reportadas como buscadas en esa plataforma, según la última actualización de las 16 hora local.

El panorama en La Guaira, el epicentro de la tragedia y zona afectada nuevamente por la réplica de esta mañana, es desolador.

Testigos describen la región como una “zona de guerra”, con hileras de edificios colapsados reducidos a montañas de polvo y escombros. De los 774 inmuebles afectados reportados por las autoridades, al menos 189 sufrieron un colapso total, reportó El Nacional.

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados en todo el país y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

Nueva réplica en la costa central venezolana

Venezuela volvió a sentir un fuerte movimiento sísmico este lunes, cuando una réplica de magnitud 5,1 sacudió distintas zonas del país, a cinco días del devastador doble terremoto que dejó miles de víctimas y severos daños materiales.

Se trata de la réplica número 431 registrada desde el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, que afectó principalmente la costa norte del país.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate EFE

El nuevo temblor se produjo mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más castigadas por la tragedia, donde equipos nacionales e internacionales trabajan para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y reiteraron el pedido a la población de mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.