30 de junio de 2026 - 16:38

Venezuela actualizó el trágico balance de los terremotos: casi 2.000 fallecidos y 10.571 heridos

Las cifras de las personas heridas se duplicó en apenas un día. El país recibió 17 vuelos con ayuda humanitaria internacional y se espera la llegada de otros 25 aviones adicionales.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Venezuela volvió a actualizar el saldo de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio. El nuevo balance oficial elevó la cifra a 1.943 la cantidad de fallecidos y confirmó que los heridos ya ascienden a 10.571, mientras continúan las tareas de asistencia en las zonas afectadas.

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El reporte difundió este martes también señala que 15.866 personas siguen damnificadas y que otras 22.619 reciben atención médica en hospitales y centros de salud. Los datos fueron informados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Las cifras muestran un fuerte incremento respecto del informe difundido el lunes. En esa actualización se habían contabilizado 1.719 víctimas fatales y 5.034 heridos, por lo que el número de personas lesionadas prácticamente se duplicó en apenas un día.

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Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación, donde cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

Por otro lado, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que el país recibió más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos.

"En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional", indicó el funcionario en su cuenta de X.

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Los equipos de rescate llegaron desde Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Italia y Suiza, junto con unidades de El Salvador y México. Otros continúan arribando desde Alemania, Ecuador, España, Francia, Jordania, Países Bajos, Qatar, Reino Unido y República Checa, entre otros países, según informó la ONU.

Restricciones en La Guaira

Por otro lado, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20, (hora local) de este viernes.

A través de una transmisión televisiva, Cabello precisó que toda persona que desee ingresar a La Guaira deberán cumplir con una autorización que habilitó el Gobierno.

La Guaira- Venezuela
Una retroexcavadora trabaja en una zona afectada por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.

Una retroexcavadora trabaja en una zona afectada por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.

El ministro aseguró que la medida busca evitar que el "ingreso masivo de personas obstaculice el trabajo de rescatistas y ambulancias".

De esta manera, los voluntarios deberán cumplir obligatoriamente con un proceso de acreditación donde recibirán una identificación especial para participar en tareas de apoyo humanitario y rescate.

Preocupación de la prensa venezolana

Por otro lado, los medios de comunicación locales expresaron su preocupación y advirtieron que esta medida podría limitar la cobertura periodística en la zona y vulnerar el derecho de la ciudadanía a recibir información de emergencia.

Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitieron un comunicado a través de redes sociales y solictaron a las autoridades la garantía para el libre acceso y desplazamiento de periodistas en el estado.

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"Los periodistas cuentan con sus credenciales para el ejercicio de sus labores y la Constitución establece que el derecho a la información debe ser garantizado incluso en circunstancias excepcionales", señalaron desde el gremio.

La ayuda argentina llegó a Venezuela

Este viernes a la noche, Aerolíneas Argentinas realizó dos vuelos especiales con destino a Valencia, Venezuela, para trasladar brigadistas, equipos de rescate e insumos como parte del operativo de asistencia humanitaria organizado por el Gobierno nacional.

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En la mañana de este sábado, el Ministerio de Defensa informó que la ayuda argentina ya llegó a Venezuela: "A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos", informaron.

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