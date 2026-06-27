Aerolíneas Argentinas envió brigadistas y 25 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

Aerolíneas Argentinas realizó dos vuelos especiales con destino a Valencia, Venezuela , para trasladar brigadistas, equipos de rescate e insumos como parte del operativo de asistencia humanitaria organizado por el Gobierno nacional , luego de los devastadores terremotos que afectaron al país caribeño.

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El primero de los vuelos despegó el viernes a las 22 con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas por el desastre.

Horas más tarde, a la medianoche, partió un avión carguero con insumos y material específico para reforzar el despliegue operativo en territorio venezolano.

Desde la aerolínea de bandera informaron que, para esta misión, se dispusieron recursos técnicos y logísticos especialmente preparados para el traslado de personal especializado y carga sensible, en coordinación con los requerimientos establecidos para la emergencia.

En total, entre ambos vuelos, Aerolíneas Argentinas transportó 25 toneladas de equipos de rescate y emergencia , poniendo a disposición su capacidad operativa para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria.

Esta mañana, el Ministerio de Defensa informó que la ayuda argentina ya llegó a Venezuela: "A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos", informaron.

ayuda argentina venezuela Llegó la ayuda humanitaria argentina a Venezuela.

Luego detallaron: "La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/2070838115514696027&partner=&hide_thread=false La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas… pic.twitter.com/eQjl793odO — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026

Las autoridades venezolanas le asignaron al contingente argentino la ciudad de Carabellada, ubicada en el estado de La Guiaira: "Nuestros efectivos, junto a los binomios de perros de guerra y sus guías, comenzarán a trabajar para asistir a la población y colaborar en la búsqueda de sobrevivientes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2070867707617071605&partner=&hide_thread=false Ya han llegado a Venezuela los 3 aviones enviados ayer con nuestros rescatistas y equipamiento!



Quiero destacar que el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de @AeropuertosAR han viajado para… https://t.co/f5GjxhJCxk — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 27, 2026

La ayuda argentina llega en medio de una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas. Según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el saldo de víctimas fatales por los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles ascendió a 920 muertos, mientras que 3.360 personas resultaron heridas.