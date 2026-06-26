Mientras Lionel Messi y la Selección argentina se preparan para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania , Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para visibilizar una situación que ocurre lejos de las canchas: la emergencia provocada por los fuertes terremotos en Venezuela.

Juan Otero defendió a su mamá Flor Peña tras la polémica: qué dijo de Occhiato y la mamá de Messi

La rosarina publicó una historia de Instagram en la que expresó su acompañamiento a las personas afectadas y compartió un enlace destinado a quienes quisieran colaborar. Su intervención no consistió en anunciar una donación personal, sino en amplificar una campaña de ayuda entre sus millones de seguidores .

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela”, escribió Antonela en una historia difundida durante las últimas horas.

Debajo del mensaje incorporó un enlace identificado como “Ayuda para Venezuela” y convocó a sus seguidores a ingresar en caso de tener la posibilidad de colaborar.

“Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó. La publicación permitió que la campaña alcanzara una audiencia internacional en un momento en el que distintas organizaciones buscaban canalizar asistencia hacia las zonas dañadas.

Mientras Messi se prepara para el partido con Jordania, Antonela Roccuzzo tuvo un acto solidario con Venezuela

Qué ocurrió durante los terremotos en Venezuela

Venezuela fue sacudida el 24 de junio por dos terremotos de gran magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró el principal movimiento con una magnitud de 7,5, con epicentro ubicado al sudeste de Yumare.

Un segundo sismo de magnitud 7,2 se produjo poco después. Los movimientos provocaron derrumbes, daños en infraestructura, evacuaciones y una sucesión de réplicas que mantuvo en alerta a distintas regiones del país.

Las tareas de búsqueda y asistencia continuaban mientras se actualizaban los balances oficiales. Debido a que las cifras podían modificarse con rapidez, el mensaje de Antonela se concentró en acompañar a los damnificados y facilitar una vía de ayuda, sin incorporar números sobre víctimas.