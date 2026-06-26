26 de junio de 2026 - 21:45

Emotivo video: una mujer dio a luz entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

El video muestra cómo un equipo de rescate ayudó en el parto que se desarrolló en condiciones extremas y casi sin luz. Las imágenes conmovieron al mundo.

Emotivo video: una mujer dio a luz entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

Emotivo video: una mujer dio a luz entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En las últimas, se difundió un video en redes sociales que conmovió al mundo. Una mujer, asistida por rescatistas y vecinos del lugar, dio a luz a un bebé en medio de los escombros, producto de los terremotos en Venezuela.

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Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en el estado de La Guaira, mientras brigadas de emergencia y voluntarios trabajaban removiendo bloques de concreto para rescatar a supervivientes.

En ese momento, una mujer que se encontraba en labor de parto debió ser atendida de emergencia por voluntarios. En medio de las ruinas, los vecinos debieron improvisar una cama mientras una rescatista hizo la función de partera para recibir al bebé.

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Según se puede observar en el video que circuló, la labor de parto se dio en medio de la calle, en condiciones extremas y casi sin luz, ya que los rescatistas debían alumbrarse con linternas.

Durante la tarde de este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez informó que registra un saldo 920 personas fallecidas y 3.360 heridos tras los potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el miércoles pasado.

Más de 900 fallecidos tras los terremotos

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos. Después de dos noches siguen a la intemperie, continúan sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.

Según el funcionario, se mantiene un activo despliegue de autoridades para agilizar las labores de rescate y garantizar la inmediata atención a la población damnificada. El balance no oficial de personas desaparecidas es de 50.000.

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos. Después de dos noches siguen a la intemperie, continúan sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.

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