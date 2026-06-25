Conmovedor relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Sentimos cómo la tierra empezó a rugir"

Este miércoles 24 de junio a las 18:05, una serie de terremotos sacudieron los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón en Venezuela. Un día después, miles de venezolanos se encuentran atravesando una situación de desesperación y angustia frente a la falta de electricidad y agua en algunas zonas, edificios colapsados y la búsqueda de desaparecidos entre los escombros.

Gabriel Ortiz es un joven que vive en Valencia, capital de Carabobo y, en diálogo con Los Andes , contó cómo vivió el momento de la sacudida en uno de los lugares más afectados.

“En el momento que empezó, yo me encontraba en el centro de Valencia con mi mamá y una tía, a quien estábamos acompañando a la parada de bus. Mi tía fue la primera en darse cuenta . Sentimos cómo la tierra empezó a rugir ”, relató.

En ese momento, Ortiz observó cómo los portones de los locales comerciales de la zona comenzaron a sacudirse y describió que los postes de luz “parecían de goma”.

“El terremoto duró 1 minuto, las personas en la calle estaban muy ansiosas y, cuando llegamos a la parada del bus, todo el mundo estaba agarrando transporte antes de que empezaran las réplicas ”, contó Ortiz.

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). El relato en primera persona de un venezolano en Carabobo, Venezuela: "Sentimos cómo la tierra rugía" EFE

En medio de la angustia y la preocupación por lo sucedido, el joven contó que se dirigió corriendo a su departamento, ubicado en un edificio de Valencia, para ver a su abuela, quien se encontraba en el lugar sola. “Gracias a dios cuando llegamos ella estaba bien junto a sus gatos”, contó.

Por otro lado, mencionó que los vecinos de los edificios aledaños salieron a las calles y describió que la situación era angustiante. “El ambiente aquí es tenso. Se declaró el estado de emergencia”, señaló.

Sobrevivir sin luz

Otra situación que agravó el panorama fue la falta del suministro eléctrico en varios sectores, lo que dejó a muchos ciudadanos incomunicados. Al momento de la entrevista, Ortiz aseguró que hacía 16 horas que no tenía luz, ya que se había cortado minutos después de los movimientos sísmicos.

“Siendo exactos, desde las 18 que nos dimos cuenta, hasta ahora las 10 de la mañana que estuvimos sin luz. No servían los tomacorrientes, solo las luces encendían y era bastante pobre la iluminación, hasta hace un rato que Corpoelec restableció la energía”, señaló a Los Andes.

Tras la tragedia que sacudió al país, Gabriel asegura que su familia y amigos se encuentran bien, pero subrayó que se viven momentos de incertidumbre y preocupación por posibles réplicas.

“La presidenta anoche anunció estado de emergencia y mandó a suspender actividades escolares de cualquier tipo y otras más, exceptuando las actividades de primera prioridad como mercados o negocios medianos y pequeños que vendan comida, agua, medicinas. Mucha gente se está preparando recargando botellones con agua potable para sus casas”, contó.

El impacto de los terremotos contado desde Mendoza

Natalia Montilla es venezolana y vive en Mendoza hace algunos años. En medio de la desesperación por el desastre natural, contó que logró comunicarse con sus familiares en Carabobo y relató lo que le contaron.

"Muchos estaban en sus casas porque justo era feriado, por el día de la batalla de Carabobo. Fue una situación muy desesperante y caótica ya que no somos un país preparado para este tipo de desastres naturales y mucho menos para esta magnitud", manifestó Montilla a Los Andes.

Afortunadamente, su familia se encuentra bien, pero subrayó que el panorama en la zona es de gran preocupación. "Muchos se están reubicando porque hay edificios que fueron evacuados por los daños en sus bases y paredes. Aunque no hay derrumbes, las infraestructuras están tan dañadas que si pasa una réplica por muy leve que sea ahí si se vienen abajo".

También, relató que sus familiares le informaron que la zona de la costa de Carabobo (Cabello y Morón) aún se encuentra incomunicada y que la carretera está destruida, lo que dificulta el tránsito en el lugar. "Los hospitales y el aeropuerto de Maiquetia fueron evacuados porque sufrieron muchos daños", agregó.

Embed Varias carreteras se partieron por la mitad en diferentes regiones de Venezuela a causa de los terremotos de este miércoles. En las imágenes se observa una de las afectaciones en la carretera que conecta Puerto Cabello y Morón. pic.twitter.com/LUKdBgF0Pn — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 25, 2026

Por otro lado, Montilla consideró que el impacto del terremoto se vio agravado por el deterioro de la infraestructura pública y la falta de mantenimiento en edificios, una problemática que, según afirmó, es motivo de reclamos desde hace años.

"Lastimosamente no contamos con la infraestructura para estos casos de emergencia, son años de falta de mantenimiento. Se venían reportando desde hace años las malas condiciones de los hospitales y aún así no se hizo nada. Llegó una catástrofe natural y, por supuesto, no aguantaron ese movimiento sísmico. De por sí ya se venían cayendo los techos por filtraciones, imagínate el desastre que fue con un terremoto de esta magnitud", remarcó.

El comunicado del Gobierno venezolano ante la catástrofe

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado y recordó a la población la utilización de la plataforma Ven App, para informar a las autoridades sobre viviendas afectadas o la desaparición de personas.

Además, reiteró la suspensión de actividades no esenciales a servicios públicos e informó que se encuentran disponibles hoteles y refugios para aquellas personas que perdieron viviendas o que la infraestructura de las mismas se vio amenazada por los terremotos. "Les pido que actuemos en unión nacional, con calma. Que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia", concluyó Rodríguez.