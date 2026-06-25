Terremotos en Venezuela: famosos impulsan campañas de ayuda para las víctimas

Tras la serie de terremotos que sacudieron distintas ciudades de Venezuela y dejaron al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, numerosas figuras del espectáculo y las redes sociales expresaron su solidaridad con las víctimas y pusieron sus plataformas a disposición para colaborar con las tareas de asistencia.

El aterrador video de un venezolano escapando mientras su edificio se derrumba en medio del terremoto

El polémico comunicado de Argentina por los terremotos en Venezuela: "Más allá de las diferencias..."

Entre los artistas que se pronunciaron se encuentra J. Balvin, quien compartió un emotivo mensaje dirigido al pueblo venezolano. “Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Que quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza y esperanza en los días que vienen”, escribió el cantante.

Por su parte, Carlos Baute ofreció sus redes sociales para difundir información de utilidad y ayudar a localizar personas afectadas. “Mis redes a total disposición para difundir cualquier información”, expresó.

La actriz y conductora Catherine Fulop también se sumó a la iniciativa y habilitó sus perfiles para publicar avisos relacionados con desapariciones, emergencias y pedidos de ayuda. Además, compartió recomendaciones para quienes se encuentran en las zonas afectadas.

Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas, la Guaira, y Venezuela entera, mucha fuerza. - Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en…

La influencer Lele Pons y el cantante Danny Ocean utilizaron sus cuentas para centralizar pedidos de asistencia y coordinar ayuda entre sus seguidores. Ambos alentaron a las personas a informar situaciones urgentes y a colaborar con quienes requieran apoyo inmediato.

Que mas nos puede pasar !!! Mi Venezuela golpeada ahora por un terremoto. Dios proteja a mi gente! Mi solidaridad! Acá estoy a la orden si en algo puedo ayudar! Estoy que lloro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dannocean/status/2069965249768562952&partner=&hide_thread=false HABILITEN X EN VENEZUELA @Conatel informar en estos momentos puede salvar vidas! — Danny Ocean (@Dannocean) June 25, 2026

Otro de los artistas que participó activamente fue el actor Edgar Ramírez, quien difundió mensajes de ayuda y recomendaciones para los sobrevivientes de la catástrofe.

En tanto, Ricky Montaner manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país. A través de un video publicado en sus redes sociales, aseguró sentirse profundamente afectado por las imágenes de la tragedia y anunció que, junto a su familia, analiza distintas formas de colaborar con los damnificados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/montanertwiter/status/2069920502974460167&partner=&hide_thread=false Dios mío Venezuela…

Padre protege a tu pueblo…#Venezuela — Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 24, 2026

Las publicaciones de estas personalidades alcanzaron a millones de seguidores en todo el mundo y se convirtieron en una herramienta clave para difundir información, localizar personas y promover campañas de ayuda para las comunidades afectadas por el desastre natural.