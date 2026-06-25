Llegan brigadas internacionales a Venezuela para colaborar tras los terremotos: Trump anunció ayuda humanitaria.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el centro de Venezuela , distintos países comenzaron a coordinar el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados para asistir a las víctimas del desastre, que ya dejó al menos 164 muertos y 971 heridos .

Los videos de los catastróficos terremotos en Venezuela: edificios destruidos y angustia en las calles

Argentina expresó su solidaridad con Venezuela y puso a disposición asistencia humanitaria

En las próximas horas arribarán al país brigadas de rescate provenientes de varias partes del mundo para reforzar los operativos de salvamento y atención sanitaria.

Uno de los primeros gobiernos en anunciar asistencia fue el de Estados Unidos . El secretario de Estado, Marco Rubio , anunció en su cuenta de X: "Por instrucción del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump , había manifestado la disposición de su país para colaborar con la emergencia. “Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos . Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar”, escribió en Truth Social.

El mensaje de Marco Rubio tras los terremotos en Venezuela.

"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez . Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡ Los primeros informes no son buenos ! Presidente DJT", completó Trump.

Argentina también enviará asistencia

Desde Argentina, el canciller Pablo Quirno señaló que el Gobierno nacional ya coordina ayuda con las autoridades venezolanas.

“El pueblo de Venezuela vive una tragedia muy importante con estos terremotos. Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, afirmó el funcionario.

Rescatistas de América Latina se suman al operativo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de una delegación compuesta por 300 rescatistas y paramédicos, acompañados por 50 toneladas de equipamiento técnico, medicamentos e insumos de primera necesidad.

Por su parte, el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, confirmó la partida de equipos especializados de búsqueda y rescate pertenecientes a las Fuerzas Armadas dominicanas. “Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles”, expresó.

Venezuela_terremoto Países de todo el mundo anunciaron ayuda humanitaria para Venezuela. EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ordenó preparar la ayuda solicitada por Caracas. “Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, sostuvo.

También el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó el envío inmediato de asistencia humanitaria para atender a las comunidades afectadas.

Europa y China ofrecen apoyo

Desde Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el envío de 85 socorristas especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Macron indicó que mantuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitir la solidaridad francesa y coordinar la asistencia.

venezuela Terremotos en Venezuela.

Por su parte, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, aseguró que las Fuerzas Armadas alemanas están preparadas para poner a disposición hasta seis aviones de transporte militar A400M en caso de que se requiera apoyo logístico.

Italia también expresó su disposición a colaborar. El canciller Antonio Tajani anunció que solicitará a la Unión Europea activar el Mecanismo de Protección Civil para coordinar la ayuda internacional.

En tanto, China manifestó que está preparada para brindar “toda la ayuda posible” según las necesidades que determine el Gobierno venezolano.