Los videos de los catastróficos terremotos en Venezuela: edificios destruidos y angustia en las calles

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, informó este jueves de que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos terremotos que sacudieron el miércoles varios estados del país, donde se declaró el estado de emergencia.

El aterrador video de un venezolano escapando mientras su edificio se derrumba en medio del terremoto

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Rodríguez aseguró que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una "zona de desastre" y anunció la declaración del estado de emergencia y la activación toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

En las redes sociales circularon múltiples videos de la catástrofe en las ciudades, con edificios en ruinas y vecinos tratando de salvar a sus mascotas. Otras imágenes muestran las evacuaciones en aeropuertos, centros comerciales, escuelas y sedes deportivas.

| Momento del terremoto en el Aeropuerto internacional de Maiquetía pic.twitter.com/jsq2giE1u4

El edificio Oasis y el reconocido Hotel Eduard's, ambos en La Guaira, prácticamente ya no existen, por ejemplo.

El reconocido Hotel Edward de la Guaira se derrumbo por completo. Familiares de los Beisbolista Gorkys Hernández y Eliézer Alfonzo entre otros, perdieron la vida. Del edificio no quedó nada... #Venezuela #Terremoto #Caracas #LaGuaira pic.twitter.com/2rNRhJtLp4

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Edificio Oasis, Playa grande La Guaira, Venezuela Totalmente colapsado ! Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr

De todos os vídeos que vi do terremoto na Venezuela, esse é sem dúvida o mais angustiante. Parece filme de terror. Quanto mais desce, mais o prédio tá quebrado, aí o desespero bate pra sair logo. pic.twitter.com/r70rnyxurd

Epicentro de los terremotos del 24 de junio en Venezuela Epicentro de los terremotos del 24 de junio en Venezuela EFE

Según la presidenta, los terremotos causó derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

También indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y cortes de suministro de gas en los edificios afectados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AZ_Intel_/status/2069945100633780426?s=20&partner=&hide_thread=false Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Mientras, las calles se convertían en dormitorios improvisados y muchas personas permanecían en sus vehículos o sentadas, por temor a réplicas.

Dos terremotos casi simultáneos y estimaciones dramáticas

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/codiguillos/status/2069924414175510976?s=20&partner=&hide_thread=false En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.



pic.twitter.com/KRq3WNqj4D — Guillo (@codiguillos) June 24, 2026

Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/volcaholic1/status/2069938403718664646?s=20&partner=&hide_thread=false The absolute terror. Just awful. It's so bad. I think this is the worse quake I've covered.



This was during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/L2gH3BUt3S — Volcaholic (@volcaholic1) June 25, 2026

Mientras, un segundo movimiento de magnitud 7,5, se registró en la localidad de Yumare, en Yaracuy.

Además, el USGS estimó podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

De acuerdo con el USGS, la proyección se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.