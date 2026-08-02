Comenzó el diálogo entre el chavismo y parte de la oposición con el respaldo de Nicolás Maduro

El depuesto presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , manifestó su apoyo al inicio de una nueva instancia de diálogo entre representantes del chavismo y un sector de la oposición ,. El expresidente venezolano afirmó que "todo camino de diálogo" contribuye a fortalecer la paz, la convivencia y el entendimiento entre los venezolanos.

El mensaje fue publicado este domingo en su cuenta de Telegram , en el marco del proceso de negociaciones impulsado entre dirigentes oficialistas y opositores, cuya primera reunión presencial podría realizarse durante la próxima semana.

Las conversaciones se pusieron en marcha el sábado a partir de un primer contacto telefónico entre el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez , y la exdiputada opositora Dinorah Figuera , quien cuenta con el respaldo del gobierno de Donald Trump .

Según informó el dirigente oficialista, durante esa comunicación se acordó una agenda inicial para el encuentro entre ambas delegaciones. Los temas previstos incluyen la atención a las víctimas del doble terremoto , el fortalecimiento de la democracia y las garantías y derechos políticos .

En el texto publicado en la plataforma de mensajería, Maduro sostuvo que un "renacimiento nacional" debe construirse sobre el respeto mutuo y la inclusión de todos los sectores.

Maduro apoyó las conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición.

Además, expresó: "Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos", y convocó a que agosto sea un mes de diálogo, solidaridad y reconstrucción para el país.

El contexto político y judicial

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en Nueva York desde enero de este año tras ser capturados en una operación estadounidense. Ambos enfrentan cargos por presunto tráfico de drogas y armas de fuego, acusaciones que rechazan.

Tras su detención, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de manera interina la conducción del país, mientras Washington impulsa un proceso de diálogo político orientado a avanzar hacia un calendario electoral.

La primera ronda presencial de conversaciones entre representantes del gobierno interino y un sector de la oposición está prevista para la próxima semana en Caracas. El proceso se desarrolla sin la participación de la dirigente opositora María Corina Machado, quien, no obstante, manifestó que no obstaculizará las negociaciones.

Por otra parte, el juicio contra Maduro y Flores en Estados Unidos comenzará el 1 de junio de 2027, según resolvió un tribunal federal de Nueva York.