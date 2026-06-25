25 de junio de 2026 - 00:23

Argentina expresó su solidaridad con Venezuela y puso a disposición asistencia humanitaria

A través de un comunicado oficial, la administración de Javier Milei ofreció apoyo internacional y destacó la importancia de la cooperación ante la emergencia.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron Caracas y varias regiones de Venezuela.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron Caracas y varias regiones de Venezuela.

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno argentino manifestó su solidaridad con Venezuela luego de los fuertes terremotos que impactaron en distintas regiones del país caribeño y dejaron importantes daños materiales, especialmente en la zona norte y en la ciudad de Caracas.

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Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas (Venezuela). El terremoto que sacudió a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. 

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A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei expresó su preocupación por las consecuencias del fenómeno sísmico y confirmó que sigue de cerca la evolución de la situación.

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La Casa Rosada puso a disposición ayuda internacional

En el documento oficial, Argentina señaló que está dispuesta a colaborar con la asistencia humanitaria que pueda requerirse para atender a las poblaciones afectadas por la emergencia. Según indicó el texto, cualquier eventual ayuda se coordinaría junto a organismos internacionales especializados en asistencia y gestión de catástrofes.

Además, el Gobierno remarcó la importancia de la cooperación internacional frente a situaciones de esta magnitud, especialmente cuando se registran daños estructurales y numerosas familias resultan afectadas por eventos naturales extremos.

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El comunicado también incluyó una referencia a las diferencias políticas existentes entre ambas administraciones, aunque destacó que la tragedia humanitaria exige una respuesta solidaria por parte de la comunidad internacional. En ese sentido, el presidente Javier Milei envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano y expresó su acompañamiento a quienes sufren las consecuencias de los terremotos.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló el documento.

Rescatistas trabajan en Venezuela tras los dos terremotos
Rescatistas trabajan en un edificio derrumbado luego de los dos terremotos, en el municipio de Libertador de Caracas, Venezuela.

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Respaldo a las víctimas y a los equipos de emergencia

La declaración oficial concluyó con un reconocimiento a las tareas que llevan adelante los equipos de rescate, el personal de protección civil y los servicios de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Asimismo, el Gobierno argentino transmitió su acompañamiento a las familias afectadas mientras continúan las labores de asistencia, evaluación de daños y recuperación de las áreas impactadas por los sismos. "En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó al respecto la Oficina del Presidente.

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El pronunciamiento se conoció luego de que las autoridades venezolanas decretaran el estado de emergencia nacional y avanzaran con operativos de rescate en los sectores más afectados por los movimientos sísmicos.

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