Argentina expresó su solidaridad con Venezuela y puso a disposición asistencia humanitaria

El Gobierno argentino manifestó su solidaridad con Venezuela luego de los fuertes terremotos que impactaron en distintas regiones del país caribeño y dejaron importantes daños materiales, especialmente en la zona norte y en la ciudad de Caracas .

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente , la administración de Javier Milei expresó su preocupación por las consecuencias del fenómeno sísmico y confirmó que sigue de cerca la evolución de la situación.

En el documento oficial, Argentina señaló que está dispuesta a colaborar con la asistencia humanitaria que pueda requerirse para atender a las poblaciones afectadas por la emergencia. Según indicó el texto, cualquier eventual ayuda se coordinaría junto a organismos internacionales especializados en asistencia y gestión de catástrofes.

Además, el Gobierno remarcó la importancia de la cooperación internacional frente a situaciones de esta magnitud, especialmente cuando se registran daños estructurales y numerosas familias resultan afectadas por eventos naturales extremos.

El comunicado también incluyó una referencia a las diferencias políticas existentes entre ambas administraciones, aunque destacó que la tragedia humanitaria exige una respuesta solidaria por parte de la comunidad internacional . En ese sentido, el presidente Javier Milei envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano y expresó su acompañamiento a quienes sufren las consecuencias de los terremotos.

| 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló el documento.

Rescatistas trabajan en Venezuela tras los dos terremotos Rescatistas trabajan en un edificio derrumbado luego de los dos terremotos, en el municipio de Libertador de Caracas, Venezuela. Xinhua

Respaldo a las víctimas y a los equipos de emergencia

La declaración oficial concluyó con un reconocimiento a las tareas que llevan adelante los equipos de rescate, el personal de protección civil y los servicios de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Asimismo, el Gobierno argentino transmitió su acompañamiento a las familias afectadas mientras continúan las labores de asistencia, evaluación de daños y recuperación de las áreas impactadas por los sismos. "En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó al respecto la Oficina del Presidente.

Embed Momentos de tensión se vivieron en Venezuela durante el terremoto de magnitud 7.1 registrado esta tarde.



El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas.



Tras el sismo, se reportó la caída de edificios y daños; se percibió en gran parte del país.… pic.twitter.com/alcy9KnVaj — Azucena Uresti (@azucenau) June 24, 2026

El pronunciamiento se conoció luego de que las autoridades venezolanas decretaran el estado de emergencia nacional y avanzaran con operativos de rescate en los sectores más afectados por los movimientos sísmicos.