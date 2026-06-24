Un fuerte movimiento sísmico sacudió Japón, con epicentro cerca de Iwate

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el terremoto se registró a unos 50 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad elevada en algunas localidades del norte del país.

Un sismo con una magnitud preliminar de 6,9 ocurrió este jueves cerca de la prefectura de Iwate, en el norte de Japón, según informó la Agencia Meteorológica del país.

El movimiento telúrico se produjo a las 07.30 hora local frente a la costa oriental de Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. De acuerdo con el organismo oficial, el fenómeno alcanzó una intensidad de 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 en la localidad de Hashikami, ubicada en la prefectura de Aomori.

El temblor también se percibió con claridad en Tokio, la capital japonesa. Las autoridades precisaron que el epicentro se localizó en las coordenadas 40,2 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este.

Pese a la magnitud del fenómeno, la Agencia Meteorológica de Japón confirmó que no fue necesaria la emisión de una alerta de tsunami.

Embed Um terremoto de magnitude 6,9 foi registrado nesta quarta-feira (24), no nordeste do Japão, atingindo a ilha de Honshu. O tremor ocorreu praticamente no mesmo horário em que um forte abalo de 7,1 atingiu a Venezuela, gerando atenção mundial para a atividade sísmica global do dia. pic.twitter.com/fEFjSX7PVH — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 24, 2026 Un país acostumbrado a convivir con la actividad sísmica Cabe recordar que Japón se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde se registra una gran cantidad de terremotos cada año.

Además, el país asiático cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica y sistemas de alerta temprana desarrollados tras experiencias como el terremoto y tsunami de 2011, que afectó gravemente la región de Tohoku y provocó la crisis nuclear de Fukushima. Tras el movimiento registrado este jueves, los organismos meteorológicos y de gestión de emergencias continuaron monitoreando posibles réplicas en la región, un procedimiento habitual luego de sismos de esta magnitud.