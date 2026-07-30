Sube a 34 la cifra de muertos por el terremoto en Japón mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.

Las autoridades de la prefectura japonesa de Kumamoto elevaron este jueves a 34 el número de víctimas fatales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón el pasado martes. A más de 48 horas del sismo, los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes entre los escombros.

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El centro de respuesta ante desastres de Kumamoto informó que el nuevo balance incluye siete personas fallecidas por la explosión registrada en el centro comercial Aeon Mall , en la localidad de Kashima, y ocho víctimas por el derrumbe de una chimenea de la fábrica Nippon Paper Industries , en la ciudad de Yatsushiro.

Sin embargo, el Gobierno central mantiene una cifra distinta. En una conferencia de prensa realizada este jueves, el portavoz oficial Minoru Kihara sostuvo que el número de fallecidos continúa siendo de 30 , al basarse en los datos proporcionados por la Policía japonesa.

Más de dos días después del terremoto, las labores de búsqueda siguen desarrollándose en medio de condiciones complejas debido a los cortes de agua y electricidad que afectan a amplias zonas de la prefectura y a las altas temperaturas pronosticadas para la región.

El Ministerio de Defensa informó que durante la noche comenzaron a trabajar perros especializados en búsqueda y rescate , con el objetivo de localizar personas atrapadas bajo los edificios colapsados.

Mientras tanto, unas 10.000 personas permanecen evacuadas en alrededor de 400 centros de refugio, donde el Gobierno local y las Fuerzas de Autodefensa de Japón colaboran en la instalación de equipos de aire acondicionado para enfrentar el intenso calor.

El terremoto

El terremoto ocurrió el martes a las 16:27 (hora local) y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Epicentro del terremoto de magnitud 7,1 en Japón este 28 de julio de 2026 Gentileza

El movimiento alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad del temblor sobre la superficie y su capacidad destructiva.

Tras el sismo se emitió una breve alerta de tsunami, pero no se registraron daños importantes por ese fenómeno.

Entre las consecuencias materiales más relevantes figura el derrumbe de parte del histórico castillo de Kumamoto, uno de los principales símbolos turísticos de la región.

Desde el terremoto principal se registraron cientos de réplicas, incluida una de magnitud 5,8 durante la noche del miércoles. Las autoridades advirtieron que existe la posibilidad de que se produzca un nuevo sismo de mayor intensidad en los próximos días, por lo que pidieron a la población mantenerse alerta.