29 de julio de 2026 - 07:47

Terremoto en Japón: 18 muertos y más de 200 heridos, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes

Las autoridades actualizaron el reporte tras la tragedia que dejó severos daños en edificios, incluyendo el centro comercial de Kumamoto operado por la cadena Aeon.

Daños en un centro comercial tras el terremoto de 7,1 en Japón

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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Japón se asienta sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo que también incluye a Argentina, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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A los 13 muertos avanzados a primera hora por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se añaden ahora otros cinco por el derrumbe de una chimenea en la planta de Yatsushiro de Nippon Paper Industries, según informó un portavoz de la prefectura de Kumamoto en una conferencia de prensa.

Además, cuatro personas podrían permanecer enterradas bajo los escombros, añadió el portavoz local.

Entre los fallecidos por el terremoto, que alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto la tarde del martes, se incluyen tres personas que se encontraban en un centro comercial operado por la cadena Aeon.

Daños en un centro comercial de Japón tras el terremoto del 28 de julio de 2026

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El presidente de la cadena, Akio Yoshida, precisó en una rueda de prensa que otras tres personas se encuentran aún desaparecidas y las labores de rescate continúan.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, subrayó sin embargo las dificultades de las autoridades para presentar una cifra clara de desaparecidos, en una rueda de prensa que tuvo lugar prácticamente al mismo tiempo que la comparecencia de Yoshida.

"En este momento no estamos en condiciones de precisar con certeza cuántas personas se encuentran allí", dijo Kihara, preguntado por las personas atrapadas bajo los escombros en el centro comercial.

Operativo en Japón para hallar vida en el desastre

"Han transcurrido más de 20 horas desde el desastre, pero aún hay personas esperando ayuda y es una verdadera carrera contrarreloj", dijo Takaichi en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades japonesas desplegaron a miles de efectivos para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate, subrayó Takaichi, con unos 4.600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), 2.000 pertenecientes a la Policía y unos 1.410 bomberos.

Epicentro del terremoto de magnitud 7,1 en Japón este 28 de julio de 2026

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"Estamos evaluando la situación de nuestra capacidad de respuesta. Solicitamos a cada unidad operativa que continúe aumentando su personal y equipo", urgió la primera ministra.

A los fallecidos y desaparecidos se suma un gran número de heridos, más de 200 solo en el Yatsushiro North Community Medical Center, según dijo a la agencia EFE un portavoz del hospital.

El departamento de bomberos de Kumamoto detalló que trasladaron a casi un centenar de heridos a varios centros, seis de ellos graves, y que las varias alertas de incendios han sido controladas.

El centro sanitario Saiseikai Kumamoto informó la pasada noche que 84 heridos por el terremoto estaban recibiendo atención médica y uno de ellos se encontraba inconsciente.

"Las personas con lesiones, como fracturas causadas por la caída de muebles durante el terremoto, están llegando una tras otra. Contamos con 400 camas de hospital, pero ya nos estamos quedando sin espacio", declaró a la cadena pública NHK el jefe de la oficina de relaciones públicas del hospital, Yoshitaka Matsuoka.

Según datos de la prefectura de Kumamoto, que en 2016 ya fue escenario de una serie de terremotos que dejaron un saldo de más de 200 muertos, 8.886 personas fueron evacuadas y más de 34.800 hogares sufrieron cortes de electricidad.

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