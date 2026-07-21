21 de julio de 2026 - 13:30

Un hombre de 29 años cayó de un edificio de 12 pisos y aterrizó sobre una mujer de 23 años: él sobrevivió, mientras que ella murió

La joven falleció horas después, mientras que el hombre involucrado permanece internado en estado crítico.

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La víctima fue identificada como Houra Inaba, mientras que el hombre que cayó es Shinsei Taguchi, de 29 años. Según informaron medios locales, ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital tras el impacto.

La mujer murió y el hombre sigue en estado crítico

Inaba falleció alrededor de las 5:30 de la mañana a causa de un shock hemorrágico. En tanto, Taguchi permanece internado inconsciente y en estado crítico.

Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar si el hombre se arrojó al vacío de manera intencional o si cayó accidentalmente. Tampoco se confirmó desde qué piso del edificio se precipitó.

Qué se sabe de la investigación

Una amiga de la víctima fue quien alertó a la policía tras el accidente. Imágenes difundidas por medios japoneses muestran la zona acordonada por las fuerzas de seguridad, además de un zapato de la joven que quedó sobre la vereda después del impacto.

El incidente ocurrió en el distrito de Sakae, una de las áreas más transitadas de Nagoya, caracterizada por la presencia de comercios, edificios de oficinas, departamentos y centros de entretenimiento, por lo que suele registrar un importante flujo de peatones.

La Policía de la Prefectura de Aichi continúa investigando las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la caída de Taguchi y si existió alguna otra circunstancia que explique el trágico episodio.

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