Murió un hombre cerca del Congreso mientras veía la final entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó un saldo de un hombre fallecido y varias intervenciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires donde miles de personas siguieron el partido a través de pantallas gigantes.

Así quedó el ranking de títulos en Mundiales tras la consagración de España: qué posición ocupa Argentina

El hecho más grave ocurrió en las inmediaciones del Congreso de la Nación , en la intersección de Sarandí y Alsina , donde un hombre de 67 años sufrió una descompensación alrededor de las 18.40 . Cabe recordar que Ciudad de Buenos Aires reúne a varios hinchas del país cuando la Scaloneta sale a la cancha.

En ese marco, y tras una final en la que no se dio el resultado pero sí el esfuerzo, se reportaron varias asistencias por el personal de salud local.

De acuerdo con la información difundida por el SAME , la víctima presentó un paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal de emergencias, falleció en el lugar.

Otro episodio de gravedad se registró en Acoyte y Felipe Vallese , en el barrio porteño de Caballito , donde un hombre de 88 años sufrió un cuadro cardiorrespiratorio. En este caso respondió favorablemente a las primeras maniobras de RCP y luego fue trasladado al Hospital Durand .

En tanto, un hombre de 72 años debió ser derivado al Hospital Álvarez luego de presentar dificultades respiratorias y dolor precordial mientras se encontraba en la intersección de avenida Pueyrredón y Paraguay.

También hubo caídas, lesiones e intoxicaciones alcohólicas

El SAME informó además que otras cinco personas recibieron asistencia médica en diferentes sectores de la Ciudad donde se instalaron pantallas gigantes para seguir la definición del Mundial. Según el organismo, ninguno de esos casos presentó lesiones de gravedad.

En las inmediaciones del Obelisco, sobre Cerrito, entre Roque Sáenz Peña y Lavalle, una mujer de 34 años fue atendida por escoriaciones en una pierna que habría sufrido durante un momento de aglomeración de público y recibió curaciones en el lugar.

En ese mismo sector, un joven de 26 años fue asistido por un cuadro de hipotensión e intoxicación alcohólica, aunque posteriormente se retiró por sus propios medios. También fue atendido otro joven, de 23 años, con una fuerte intoxicación etílica, quien rechazó el traslado médico tras recibir las primeras atenciones.

Otro de los incidentes ocurrió en la esquina de Lavalle y avenida 9 de Julio, donde un hombre de aproximadamente 47 años cayó desde una altura cercana a los cuatro metros mientras observaba el partido desde un sector elevado. Como consecuencia, sufrió una luxofractura en uno de sus pies.

Por último, personal del SAME también asistió a otro hombre con lesiones en Carabelas 273, aunque no se pudo establecer el origen de las heridas.