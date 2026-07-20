Día del Amigo: cinco historias reales de amistades que salvaron vidas

Hay amigos que se vuelven familia, amigos que sacan sonrisas y amigos que salvan. Algunas amistades acompañan apenas un tramo del camino, y otras desafían el paso del tiempo. Sin importar cuál sea la historia, todas dejan una huella imborrable en el corazón.

Ayelén (nombre ficticio a pedido suyo), de 32 años, lo comprobó cuando atravesaba una situación de violencia de género y necesitó irse de su casa de manera urgente. No podía sola y les pidió ayuda a sus amigos que no dudaron en asistirla. "Estaba viviendo con una persona un poco agresiva y me tenía que ir. Les dije: 'Che, miren, a las cuatro quizás necesite una mano', y a las cuatro estaban todos ahí" , recuerda.

En cuestión de horas, organizaron la mudanza. "Mis amigos se organizaron todos y me mudaron de un día para el otro. Vinieron, sacaron todas mis cosas y me llevaron a un lugar seguro" , cuenta.

Luciana, de 23 años, no duda cuando le preguntan quién es su mejor amiga. " Hay personas que llegan a tu vida y, sin darte cuenta, terminan siendo tu lugar seguro. Para mí, esa persona es Vere" , dice.

Se conocieron en la facultad y lo que parecía ser una amistad más, con el tiempo se convirtió en uno de los vínculos más importantes de su vida. "Desde ese momento nos volvimos inseparables y aprendimos a sostenernos la una a la otra en cada etapa" , cuenta.

Gentileza

Con lágrimas en los ojos, recuerda todo lo que su amiga hizo por ella en uno de los momentos más difíciles de su vida. "Me abrió las puertas de su casa, de su familia y de su vida sin pensarlo dos veces. Nunca tuve que pedirle nada, porque siempre estuvo ahí antes de que hiciera falta. Fue una buena amiga desde el minuto uno, de esas personas que aparecen una sola vez en la vida", afirma.

Asegura que Vere fue su sostén en el momento más difícil de su vida. "Cuando la enfermedad y la depresión me hicieron creer que ya no podía más, ella me salvó. Me acompañó a transitar ese camino sin juzgarme, sin soltarme y sin hacerme sentir una carga. Me abrazó cuando estaba tan mal que ni siquiera supe pedir un abrazo", recuerda.

Para Luciana, esa experiencia cambió para siempre su forma de entender la amistad. "Me enseñó lo que significa una amistad de verdad: conectar con alguien que te hace crecer, que te valora por quien sos y que nunca intenta cambiarte para que seas alguien distinto", concluye.

"Entendí que también se puede compartir la soledad"

La historia de Felipe, de 34 años, es distinta. Durante mucho tiempo creyó que no sabía hacer amigos. Siempre fue una persona solitaria y le costaba entender cómo otros podían tener grandes grupos de amistades. Con los años, sin embargo, cambió la mirada.

"Con el tiempo me di cuenta de que tuve amigos por temporadas. Siempre tuve amigos que me acompañaron en diferentes procesos de mi vida. Después nos distanciamos porque seguimos caminos diferentes, pero eso no les quita valor", reflexiona.

Hoy, su vínculo más cercano es con una amiga a la que conoce desde hace siete años y con quien compartía un equipo de roller derby. Aunque el deporte ya no existe en Mendoza y dejaron de practicarlo, la amistad se mantuvo.

"Justo ayer le decía que ella era un tesoro. Es la mejor compañía que he tenido porque es una persona con la que se puede disfrutar tanto un festejo como el silencio", cuenta.

Para Felipe, el valor de esa amistad no está solo en haber compartido los buenos momentos, sino también en acompañarse en los más difíciles. "Para mí es poder disfrutar las dos cosas: festejar cualquier cosa mínima con ella y, en los momentos difíciles, tener el espacio para llorar, descargar y entender que también se puede compartir la soledad".

Una amistad que resistió cinco décadas

Tomás, de 70 años, asegura que tiene muchas amistades valiosas, pero hay una que ocupa un lugar especial desde hace cinco décadas. Con Mario (nombre ficticio) se conocieron cuando tenían 20 años y, aunque con el tiempo cada uno siguió su camino, nunca perdieron el contacto.

El momento que terminó de marcar esa amistad llegó cuando Tomás atravesó una pérdida irreparable. "Yo perdí un hijo y, en esa situación tan dura, el primero que apareció para estar conmigo fue él. En el momento más difícil de mi vida estaba él. Así que esa amistad vale mucho, muy valiosa", recuerda.

A pesar de la distancia, su amigo viajó de urgencia para acompañarlo. "Se tomó un avión y se vino urgente a donde yo estaba, a 2.000 kilómetros, para poder acompañarme en ese momento", cuenta.

Para Tomás, esa experiencia fortaleció todavía más el vínculo. "Cuando pasan esas situaciones uno se acerca más al otro y quiere saber más del otro. A veces uno dice: 'Como está bien, no hace falta que lo llame o que le escriba', y sin embargo no es así. Siempre hay que tener presentes a esos amigos que están para los momentos difíciles y que uno sabe que cuenta con ellos para lo que sea", reflexiona.

Los amigos que nunca se olvidan

Para David, de 58 años, la amistad también tiene el nombre de una ausencia. Su mejor amigo, Roberto, murió de Covid-19 durante la pandemia y, seis años después, el recuerdo sigue intacto.

Imagen ilustrativa / IA

"Lo conocí en la feria, porque él también trabajaba ahí. Hace más de 40 años que éramos amigos", dice. Sentado en un banco de la peatonal, el mismo lugar donde compartieron incontables charlas, señala el entorno y agrega: "Siempre estábamos acá, tomando un café. Toda la vida nos encontrábamos en el centro".