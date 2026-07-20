Pronóstico en Mendoza: alerta naranja por nevadas en la Cordillera y lluvia en el llano para mañana

Este martes en Mendoza se esperan condiciones condiciones climáticas de extrema severidad, marcando una de las jornadas más frías en lo que va del invierno. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el ingreso de aire húmedo e inestable provocará precipitaciones en los sectores llanos y un temporal de gran magnitud en la franja cordillerana.

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El Gran Mendoza estará caracterizada por un escenario mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos leves del sudeste. Luego de un amanecer gélido donde la mínima se ubicará en apenas 1°C , la densa cobertura nubosa y el flujo de aire frío limitarán por completo el calentamiento diurno, manteniendo la máxima en tan solo 9°C , lo que generará una muy baja sensación térmica durante todo el día.

Respecto al Sistema de Alertas Tempranas, el organismo emitió una alerta amarilla por nevadas para el sur provincial, afectando principalmente al departamento de Malargüe, por lo que se solicita a la población extremar los cuidados al transitar por rutas.

La situación más crítica y de mayor riesgo meteorológico se focalizará sobre la frontera y el arco montañoso.

El SMN mantiene activa una alerta naranja por nevadas en cordillera, lo que implica la ocurrencia de un temporal de nieve de gran intensidad con una fuerte acumulación en muy poco tiempo, viento blanco y visibilidad prácticamente nula.

Bajo este escenario de peligro, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de forma preventiva. Autoridades del corredor internacional afirman que "continuan las condiciones climáticas adversas continuarán hasta el 2 de agosto".

Alerta naranja por temporal de nieve en Cordillera.

Pronóstico extendido: miércoles con ascenso térmico

De cara al miércoles 22 de julio, el pronóstico extendido anticipa un lento cese de las precipitaciones en el llano y una paulatina mejoría en las marcas máximas.

Se prevé un día parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. La máxima repuntará hasta alcanzar los 11°C, mientras que la mínima volverá a situarse en 1°C, registrándose además la continuidad de nevadas en cordillera.