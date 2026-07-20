Mendoza aprobó un nuevo protocolo para consultas a comunidades indígenas en proyectos mineros

La Dirección de Minería de Mendoza aprobó el nuevo Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada para las comunidades indígenas que puedan verse alcanzadas por proyectos mineros , luego de un proceso de revisión que se extendió durante más de un año y que se inició tras una impugnación presentada por la Organización Identidad Territorial Malalweche.

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La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 500 , publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza el protocolo que había sido aprobado en 2025 , cuya elaboración fue cuestionada por esa organización mapuche por considerar que no había existido una instancia suficiente de participación de las comunidades indígenas durante su elaboración.

Según detalla la resolución, el conflicto comenzó cuando la Organización Identidad Territorial Malalweche interpuso un recurso jerárquico contra la Resolución 130/2025, que había aprobado el protocolo original.

Ante ese planteo, el Ministerio de Energía y Ambiente resolvió abrir una instancia de conciliación y diálogo para revisar el procedimiento . A partir de allí se puso en marcha un proceso participativo que incluyó mesas de diálogo intercultural, convocatorias a comunidades indígenas, consultas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), participación del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la recepción de observaciones de organizaciones indígenas y de derechos humanos.

Durante ese período, la Dirección de Minería dictó diversas resoluciones para ampliar plazos, convocar nuevas reuniones y flexibilizar el cronograma con el objetivo de favorecer la participación de las comunidades, incluso contemplando las actividades de veranada y trashumancia que realizan algunos pueblos originarios.

Qué establece la resolución

La norma aprueba el nuevo protocolo que deberá aplicarse en los procedimientos de consulta previa relacionados con proyectos mineros en Mendoza, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley Provincial 9.529 y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Dirección de Minería sostiene que el protocolo tiene carácter procedimental y busca establecer las reglas para garantizar el derecho de consulta de las comunidades indígenas cuando un emprendimiento minero pueda afectar directamente sus intereses.

En los fundamentos, el organismo afirma que el procedimiento respetó los estándares previstos en el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la normativa provincial, mediante un proceso "amplio, transparente e intercultural".

También remarca que la consulta previa constituye una garantía de participación, pero "no implica la existencia de un derecho de veto ni exige alcanzar el consentimiento unánime" antes de que el Estado adopte una decisión administrativa.

Minería en Malargüe.

Participación y observaciones

La resolución enumera una extensa serie de actuaciones realizadas durante el proceso de revisión. Entre ellas figuran reuniones en Malargüe, la publicación de toda la documentación en el sitio oficial de la Dirección de Minería, registros audiovisuales, actas notariales y la apertura de plazos adicionales para recibir observaciones.

Además de las comunidades indígenas, participaron como veedores organizaciones como ENDEPA, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), REDMIRA y distintas organizaciones civiles que presentaron observaciones al texto del protocolo.

Según el documento oficial, las observaciones recibidas dieron lugar a modificaciones sobre la versión originalmente aprobada en 2025.

Nueva mesa intercultural

Aunque el protocolo quedó aprobado, la Dirección de Minería convocó a una nueva Mesa Intercultural para el 6 de septiembre de 2026, a las 14, en el Centro Cultural Municipal de Uspallata.

El encuentro será presencial y virtual y tendrá como finalidad presentar oralmente el contenido del protocolo aprobado. La resolución también prevé coordinar transporte gratuito para quienes deseen participar y deja abierta la posibilidad de que las comunidades propongan otra fecha, horario o lugar para su realización.

Con esta resolución, el Gobierno provincial busca dejar operativo el procedimiento que deberá aplicarse en futuras consultas vinculadas a proyectos mineros que puedan afectar a comunidades indígenas en Mendoza.