Mundial: más de 200 detenidos en Mendoza en los partidos de Argentina e investigan a policías por una pelea

El recorrido de la Selección Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026 -que finalizó con derrota en la final este domingo 19 de julio- dejó un saldo de más de 200 personas detenidas y aprehendidas en Mendoza a lo largo de toda la competencia. Todos estos episodios se registraron durante los festejos y manifestaciones post partidos (principalmente luego de los encuentros contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España).

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Solo durante las multitudinarias reuniones en la vía pública registradas el domingo, tras la obtención del subcampeonato del mundo , hubo 37 nuevos detenidos.

Por otro lado, la Inspección General de Seguridad (IGS) de Mendoza investiga el accionar de efectivos policiales en un procedimiento ocurrido en Maipú y que quedó registrado en un video.

El director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat calificó como "positivo" el balance general del operativo desplegado durante la jornada. No obstante, reconoció que hubo distintos focos de violencia y siete policías resultaron heridos .

Según detalló Amat, hacia las 21.30 y las 22 de anoche ya se había logrado desconcentrar prácticamente la totalidad de los puntos donde se habían reunido hinchas para seguir la final y el post partido.

Mendoza celebró el triunfo de Argentina contra Cabo Verde con una multitudinaria fiesta en el Kilómetro Cero Marcelo Alvarez | Los Andes

El funcionario precisó que durante la jornada del domingo hubo 37 personas detenidas y aprehendidas por distintos hechos. De ellas, 19 estuvieron en el Gran Mendoza, 7 en la Zona Este, 6 en el Sur provincial y 5 en el Valle de Uco.

"Hubo personas detenidas por riñas, por distintos delitos y también por resistencia a la autoridad", indicó Amat.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat Prensa Gobierno de Mendoza

Con estos procedimientos, el acumulado de todo el dispositivo de seguridad desplegado durante el Mundial superó las 200 personas detenidas o aprehendidas. Además, Amat confirmó que entre los involucrados hubo algunos menores de edad.

Investigan el accionar de policías en Maipú

Uno de los episodios que mayor repercusión generó de los registrados este domingo tuvo lugar en Maipú. Según se puede ver en un video difundido en redes sociales, se observa a unos efectivos policiales golpeando a un hombre que ya estaba reducido.

Las imágenes motivaron la apertura de una investigación administrativa en la Inspección General de Seguridad (IGS).

Amat confirmó la existencia del expediente, aunque sostuvo que el video que circula "muestra solo una parte de la secuencia".

AHORA

Violenta pelea entre policías e hinchas en calle Maza de Maipú pic.twitter.com/yUZapx2La7 — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) July 20, 2026

"Esos policías habían sido agredidos previamente por esas personas. Después intervienen en una riña y es allí donde proceden a aprehenderlos. En ese contexto es donde se observa el video que se difundió", explicó el director de Relaciones con la Comunidad.

El funcionario agregó, además, que tres efectivos resultaron lesionados durante este procedimiento, algunos de ellos con cortes en el rostro.

No obstante, evitó justificar lo ocurrido y aseguró que será la investigación la que determine si existió una actuación indebida.

Siete efectivos policiales resultaron con heridas en Mendoza luego de la final del Mundial. Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes

"Los policías son seres humanos y pueden reaccionar de distintas maneras en situaciones de violencia. Pero también son profesionales y por eso el expediente está en la Inspección General de Seguridad. Si corresponde aplicar una sanción, se aplicará; y si no corresponde, no habrá sanción", afirmó.

Este episodio investigado ocurrió luego de que tres personas fueran detenidas tras un enfrentamiento con efectivos policiales. Según la reconstrucción oficial, uno de los agresores llegó incluso a arrojar un parlante contra el jefe del operativo antes de ser reducido, aunque ahora la investigación buscará determinar si la respuesta policial se ajustó a los protocolos vigentes.

Siete policías lesionados

Desde el Ministerio de Seguridad también destacaron que varios efectivos terminaron con heridas mientras intervenían en distintos disturbios.

En total fueron 7 policías lesionados, algunos de ellos durante enfrentamientos registrados en el Gran Mendoza.

"Las personas que ingresaron detenidas por esos hechos van a ser imputadas", sostuvo el funcionario de Seguridad.

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Delfina Álvarez

Pese a esos episodios, Amat destacó que el operativo permitió evitar daños mayores.

"Queremos reconocer el gran trabajo que realizó la Policía de Mendoza, tanto antes del partido, con las requisas y controles preventivos, como después del encuentro", señaló.

También remarcó que hubo un trabajo coordinado con empresas de transporte y la Subsecretaría de Transporte, lo que permitió que no se registraran daños en colectivos durante los festejos y posteriores incidentes.