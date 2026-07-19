Tras el subcampeonato en el Mundial, los mendocinos tomaron las calles para celebrar y agradecer a la Scaloneta

Terminó el Mundial 2026 y tras una dura contienda contra España en la final, Argentina se consagró subcampeona tras perder 1 a 0 el sufrido juego. Pero los hinchas mendocinos, lejos de quedarse en el lamento por un partido perdido salieron a celebrar y bancar a una Selección que tantas alegrías le ha dado.

La plata en el pecho y el orgullo en el alma: por qué esta derrota de la Selección Argentina también se honra

E incluso poner en valor haber llegado a la final por lo que muchos aseguraron que para ellos “somos campeones ”.

Ni bien se dio el pitazo final, en Mendoza estallaron la pirotecnia, las bengalas, los cornetazos e inmediatamente los bocinazos y banderas al viento de quienes ganaron las calles, aunque lejos de lo que se escuchara en las celebraciones anteriores cuando la Selección ganó los partidos.

Pero sin dudas, el reconocimiento a la heroica representación que hizo la Scaloneta de la camiseta argentina valió salir a la calle para celebrar haber llegado tan lejos. Se festejaron los logros de un equipo que llena de orgullo a muchos argentinos, que demostró y enseñó lo que se logra incluso cuando el escenario es adverso.

También se celebró la despedida a Lionel Messi , el capitán de la selección que se despidió de los mundiales a los 39 años. Y el agradecimiento al técnico, Leonel Scaloni, que supo tener el temperamento para liderar cada instancia que debería afrontar este equipo que siempre reconoce.

La calle a puras cornetas y banderas tras el partido

Bocinazos, banderas de todos los tamaños, bombos y cornetas, acompañaron gritos, saltos y cánticos entusiastas. Las camisetas acá y allá, que abrazaron los cuerpos de distintos tamaños, de todas las edades, que vivieron latido a latido cada partido “con el corazón en la boca”.

Como en otras ocasiones, el punto neurálgico fue el kilómetro cero, en Peatonal San Martín de Ciudad, pero no fue el único. La calle Arístides Villanueva también ganó territorio para las celebraciones de cada triunfo este mundial, mientras que plazas y esquinas departamentales también se llenaron de quienes quisieron salir a compartir el entusiasmo y dar rienda suelta a la emoción.

Los sentimientos de orgullo y tristeza convivieron en las calles de Mendoza. Los Andes | Daniel Caballero

En las inmediaciones de kilómetro cero la Policía había colocado vallas algunas cuadras a la redonda. Allí se habían apostado efectivos policiales que solicitaban el ingreso por separado a varones y mujeres y donde revisaban bolsos y hacían cacheos en algunos casos, según explicaron para garantizar que los festejos se realizaran con tranquilidad. Al menos hasta alrededor de las 20:30 comentaron que todo se había desarrollado con tranquilidad.

Este mismo escenario se vivió en otros puntos del país, donde a nivel nacional, el Obelisco fue el punto de concentración más multitudinario en Buenos Aires.

La gente festejó y agradeció a la selección

“Nosotros festejamos como familia, con los niños, con todos, porque gane o haya perdido esta final, el laburo, el esfuerzo que han hecho todos, hasta el último minuto fue todo pasión y garra, e irnos con la cabeza abajo me parece que no da”, dijo Paola (45) mientras hacía flamear alto una gran bandera.

Final del Mundial: pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para festejar y agradecer a la Selección. Foto: Marcelo Álvarez

“Messi, un genio total hizo todo lo que él podía hacer y nos dio todo, así que también por él estamos festejando, resaltó al asegurar que nunca estuvo en duda: ganaran o perdieran este partido ya habían pensado de antemano que salían a festejar con sus hijos y sus amigas.

“Como todo argentino, siempre se apoya, no importa el resultado, somos Argentina y acá vamos a estar aguantando”, sostuvo Ariadna (36) con voz fuerte y exultante. Al lado estaba su hija, de unos 6 años, con quien compartía la efervescencia del momento. “Es lo que se le enseña a los chicos, siempre apoyando”, subrayó.

Final del Mundial: pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para festejar y agradecer a la Selección. Foto: Marcelo Ávarez

Lo decía mientras saltaba en medio de la multitud, con los ojos llenos de lágrimas que expresaban la emoción que sus palabras no alcanzaban a describir. Fue la misma emoción que se compartió en esa esquina de San Martín y Garibaldi, donde el aire se puso celeste de tantas bengalas que inundaron el aire. La gente parecía no cansarse de saltar y hacer ruido con lo que se pudiera. Había muchos grupos de amigos pero también muchas familias con niños, incluso bebés, gente de todas las edades fue a mostrar su apoyo al equipo nacional.

Llantos y tristeza tras la derrota de Argentina en la final Los Andes | Daniel Caballero

Darío contó mientras también sostenía fuerte su bandera: “Vine porque nos sentimos campeones, nunca tuve duda de venir”. Y agregó cómo vivió el partido: “Muy emocionado, porque soy argentino”. Dijo que no le importa analizar el desempeño del equipo porque para él “somos campeones” y cuestionó la actuación del árbitro.

Los turistas se sumaron a los mendocinos en el festejo

Marcelo es de La Plata, y el partido lo encontró de vacaciones en Mendoza. Por eso, no dudo en acercarse al kilómetro cero con sus hijas para hacer honor al logro. “Venimos a festejar porque llegar a una final no es fácil, el equipo argentino se brindó totalmente en todo el campeonato, y pienso que hicimos lo mejor que pudimos, y estoy orgulloso de la selección”

Final del Mundial: pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para festejar y agradecer a la Selección. Foto: Daniel Caballero

A Fernando Pereira (32) la final también lo encontró turisteando en Mendoza. Es de San Juan y se confundió entre los mendocinos para manifestar su euforia, ataviado con todo lo que encontró para hacer referencia a la selección y argentinidad. “Vine a festejar porque estoy muy feliz, llegamos a una final y somos campeones del mundo”, dijo mientras celebraba junto a su hijo.