Los números que explican la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina cayó 1-0 ante España en el tiempo extra de la final de la Copa del Mundo 2026. Repasá las estadísticas, los datos tácticos y las claves numéricas que definieron el encuentro.

La Selección Argentina no pudo alcanzar el ansiado bicampeonato del mundo tras caer por la mínima ante España en la final del Mundial Norteamérica 2026. Con un solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se consagró campeón en el MetLife Stadium.

Más allá del resultado, las estadísticas del partido reflejan un trámite donde la Roja dominó las acciones de peligro y la Albiceleste debió sostenerse en la brillante actuación de Emiliano "Dibu" Martínez.

Lionel Scaloni lamentó la derrota Albiceleste y confesó tener "Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo" EFE 1. El cerrojo defensivo y las atajadas de Dibu Martínez Durante los 90 minutos reglamentarios, el equipo de Lionel Scaloni sufrió la presión ofensiva del rival. La figura de Emiliano Martínez emergió como el punto más alto de Argentina, interviniendo con atajadas determinantes frente a remates de Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri y Nico Williams. Sin embargo, la persistencia española terminó volcando la balanza en el suplementario.

2. La expulsión de Enzo Fernández: condicionamiento físico y numérico Un punto de inflexión decisivo ocurrió en el cierre del tiempo reglamentario. La expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación obligó a la Selección Argentina a replegarse, resignar la tenencia en la mitad de la cancha y afrontar los 30 minutos de prórroga con un hombre menos ante un rival con refresco físico.

3. El gol decisivo en el minuto 106 El quiebre del marcador llegó a los 106 minutos de juego. Tras una jugada colectiva iniciada con un centro cruzado y bajada de Nico Williams, Ferran Torres sacó un remate inalcanzable para vencer la resistencia del arco argentino y marcar el 1-0 definitivo.