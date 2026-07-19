19 de julio de 2026 - 20:47

Los números que explican la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina cayó 1-0 ante España en el tiempo extra de la final de la Copa del Mundo 2026. Repasá las estadísticas, los datos tácticos y las claves numéricas que definieron el encuentro.

Selección Argentina - España, por el Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina no pudo alcanzar el ansiado bicampeonato del mundo tras caer por la mínima ante España en la final del Mundial Norteamérica 2026. Con un solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se consagró campeón en el MetLife Stadium.

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Más allá del resultado, las estadísticas del partido reflejan un trámite donde la Roja dominó las acciones de peligro y la Albiceleste debió sostenerse en la brillante actuación de Emiliano "Dibu" Martínez.

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1. El cerrojo defensivo y las atajadas de Dibu Martínez

Durante los 90 minutos reglamentarios, el equipo de Lionel Scaloni sufrió la presión ofensiva del rival. La figura de Emiliano Martínez emergió como el punto más alto de Argentina, interviniendo con atajadas determinantes frente a remates de Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri y Nico Williams. Sin embargo, la persistencia española terminó volcando la balanza en el suplementario.

2. La expulsión de Enzo Fernández: condicionamiento físico y numérico

Un punto de inflexión decisivo ocurrió en el cierre del tiempo reglamentario. La expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación obligó a la Selección Argentina a replegarse, resignar la tenencia en la mitad de la cancha y afrontar los 30 minutos de prórroga con un hombre menos ante un rival con refresco físico.

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4. Desgaste físico y modificaciones forzadas

Las molestias físicas golpearon duro a la zaga albiceleste. Scaloni debió agotar variantes por inconvenientes musculares de defensores clave como Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, además de Gonzalo Montiel, restando margen de maniobra táctico para el tramo final del tiempo extra.

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