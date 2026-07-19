19 de julio de 2026 - 19:34

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

Ante España, el arquero Albiceleste sostuvo al equipo cuando lo necesitó, y demostró que continúa siendo un pilar fundamental.

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Tal como ocurrió en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el portero argentino se agigantó justo en el momento en el que el equipo lo necesitaba. Brindó seguridad, mantuvo con chances a sus compañeros, y aguantó los embates de un rival que lo apretó y le pateó desde todos lados. Una actuación brillante, que quedará opacada por la derrota por la mínima diferencia.

Dibu Martínez, la figura de la Selección Argentina:

Durante el primer tiempo, cuando los Ibéricos comenzaron a arrinconar a los Albicelestes, el guardapalos del Aston Villa dejó en claro que iban a tener que batallar bastante para vencerlo. Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal generaron las primeras ocasiones de peligro, y Dibu Martínez ahí estuvo para contenerlas.

En el complemento, España convirtió definitivamente en figura al oriundo de Mar del Plata, que le tapó los remates peligrosos a Dani Olmo, Pedri, Cubarsí y Nico Williams, y los cabezazos a quemarropas de Ferrán Torres y Laporte. La cosa no quedó ahí, porque Emiliano repelió un tiro libre peligroso a Lamine Yamal en la última, y así consiguió que Argentina juegue el tiempo extra. Luego de la reanudación, el 23 le contuvo un cabezazo a quemarropas a Nico Williams.

Después de una Copa del Mundo donde su aporte no fue destacado, Emiliano Martínez se agrandó en el momento donde sus compañeros lo necesitaban. Voló de palo a palo, tapó casi todo y fue el sostén de un equipo agotadísimo desde lo físico.

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