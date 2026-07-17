17 de julio de 2026 - 21:06

Dibu Martínez confesó que "lloro de pensar lo conseguido" con la Selección Argentina

El arquero Albiceleste se refirió a los logros del pasado, y a la gran final del Mundial 2026 ante España.

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Consultado por la posibilidad de retirarse si gana su segundo trofeo y a la superación personal, Dibu decidió no responder. “Primero hay que ganar, solo me enfoco en eso, no pienso más allá. La superación es de todo el equipo, hace años que venimos construyendo algo que la verdad es difícil de decirlo en palabras”.

Dibu Martínez habló a corazón abierto sobre su presente:

Para el arquero, todo lo logrado lo abruma, pero a la vez lo invita a ser agradecido. “La verdad, a veces lloro solo de pensar lo que hemos conseguido. Yo soy un agradecido de la vida y mi familia. Y nada, solo quedan momentos de alegría, de saber disfrutar del momento, porque uno como futbolista profesional no se da cuenta en dónde está parado. Y mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría. Y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que nos va a quedar recordado para toda la vida”, lanzó.

En torno a su actuación, Martínez se mostró calmado y seguro. “Me siento muy tranquilo. Mucha gente piensa que el arquero ataja bien solo atajando buenas pelotas. Y al final el arquero va mucho más allá de eso. Es el mensaje previo al partido, en la postura en el arco, en lo agresivo, en a veces salir en un centro…”

A pesar de su buena tarea, Emiliano confesó que todavía no está al 100% de la lesión que sufrió en Aston Villa. “Todavía me duele todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo, evité la operación. Todos los especialistas de manos que yo consulté en Estados Unidos, Inglaterra todos me decían que me tenía que operar si no, no podía jugar”.

Su molestia le impidió entrenar a la par del grupo, lo que lo afectó emocionalmente. “Obviamente en toda la fase de grupo no pude entrenar con el grupo. Me afecta muchísimo porque yo soy alguien que le encanta entrenar, pero hoy en día ya no pienso. A partir de los octavos ya entrené normal. Y yo, sinceramente, me siento muchísimo mejor”.

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Luego, agregó que no le importan los laureles individuales. “La verdad no me importa no tener un trofeo del mejor jugador. No me importa que salga en la tapa de los diarios. A mí me importa que mis compañeros y el entrenador confíen en mí. El entrenador me mandó un mensaje que decía ´estés como estés, yo te quiero en mi equipo´. Para mí eso tiene mucho más mérito que ir a atajar diez penales y salir en la tapa del diario”.

Finalmente, se refirió a España, el rival de la Selección Argentina el próximo domingo. "Gran selección. Conozco muchos compañeros por estar jugando en la Premier. La Liga de España la sigo mucho, mi compañero Pau Torres siempre mira los partidos. Tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro entrenador. No es solo Lamine, sino que tienen un gran grupo. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas”, lanzó, para completar: “Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo”

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