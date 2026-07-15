El cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se juega dentro y fuera de la cancha. A pocas horas del pitazo inicial en Atlanta, la prensa británica encendió la mecha de la polémica apuntando directamente contra una de las máximas figuras de la Albiceleste: Emiliano "Dibu" Martínez.

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Un reconocido medio inglés publicó un informe detallando lo que denominaron los "10 trucos sucios" del arquero surgido en Independiente, dejando en claro que la sombra de sus históricas definiciones por penales genera una enorme preocupación en el cuerpo técnico de Thomas Tuchel.

La prensa inglesa no olvida las actuaciones del arquero del Aston Villa en la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y su reciente andar en la Premier League . El informe detalla meticulosamente las tácticas psicológicas y físicas que utiliza el marplatense para desconcentrar a los pateadores rivales en momentos de máxima tensión.

¿Miedo? En Inglaterra publican los "10 trucos sucios" de Dibu Martínez antes de la semifinal.

1. El retraso del penal: Demorar el inicio de la ejecución caminando lentamente hacia la línea de gol para impacientar al rival.

2. El control del balón: Tomar la pelota antes que el pateador y demorar su entrega, o patearla lejos para obligar al rival a buscarla.

3. Contacto visual y distracción: Sostener la mirada de forma fija al ejecutante y realizar movimientos laterales exagerados sobre la línea.

4. El "cara a cara": Acercarse al punto del penal para hablarle directamente al rival ("Mira que te como"), una marca registrada en su repertorio.

5. Desafiar al pateador: Desafiar verbalmente a la gran estrella rival a patear a un costado específico del arco.

6. Investigar el terreno: Caminar y pisar fuertemente la zona del punto penal para incomodar el apoyo del ejecutor.

7. El festejo desafiante: Celebrar de manera efusiva y provocadora ante los hinchas rivales tras contener un remate, buscando golpear la moral del siguiente pateador.

8. La charla con el árbitro: Acercarse constantemente a los jueces para reclamar la posición del balón o quejas sobre el pateador, ganando valiosos segundos de distracción.

9. Utilizar el entorno: Interactuar con el público ubicado detrás del arco para sumar presión sonora sobre el rival.

10. La intuición física extrema: Utilizar movimientos corporales bruscos justo antes del silbatazo para forzar un cambio de decisión de último segundo en el ejecutor.

La ley "Anti-Dibu" y la respuesta del arquero de la Selección Argentina

Cabe recordar que la propia International Board (IFAB) modificó el reglamento de los penales (la conocida popularmente como "Ley Anti-Dibu") para evitar que los arqueros distraigan de forma injusta a los pateadores.

Sin embargo, el arquero argentino ha sabido reinventarse dentro de los límites de la ley, lo que incrementa el nerviosismo en la delegación inglesa ante una eventual definición desde los doce pasos en el Mercedes-Benz Stadium.