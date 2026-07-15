¿Nació el amor? Esta es la influencer mendocina que festejó muy cerca de un jugador de la Selección Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó mucho más que un festejo deportivo. Después del triunfo frente a Suiza, las redes sociales se llenaron de comentarios por la cercanía entre un futbolista del plantel de Lionel Scaloni y una joven influencer mendocina, lo que despertó rumores de un noviazgo.
Clara Cremaschi (21), oriunda de San Martín, es la creadora de contenido que fue vinculada con José Manuel "Flaco" López luego de que ambos compartieran imágenes juntos tras el encuentro disputado en Kansas City.
Clara Cremaschi la influencer mendocina vinculada con José Manuel "Flaco" López.
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Cómo surgieron los rumores entre Clari Cremaschi y el Flaco López
Todo comenzó durante el partido de cuartos de final frente a Suiza. Desde el estadio, la influencer publicó varias postales alentando a la Selección argentina, pero un detalle llamó especialmente la atención: lucía una camiseta albiceleste con el apellido "López" y el número 21, que utiliza el delantero.
José Manuel "Flaco" López y Clara Cremaschi en el Mundial.
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Más tarde, compartió una fotografía junto al futbolista, ambos sonrientes en una de las tribunas, acompañada por emojis de la bandera argentina y corazones rojos. Además, durante el ingreso del atacante al campo de juego publicó una historia con el mensaje "Vamos Flaco" junto a un corazón rosa.
¿Están de novios?
Aunque las versiones crecieron rápidamente, ninguno de los dos confirmó una relación amorosa. De hecho, Cremaschi decidió responder directamente a las especulaciones cuando un seguidor le preguntó por su vínculo con el delantero. Su respuesta fue breve y contundente: "El Flaco es mi amigo".
José Manuel "Flaco" López el jugador con el que saldría Clara Cremaschi.
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Quién es Clara Cremaschi, la influencer que vinculan al "Flaco" López
Clara Cremaschi nació en San Martín, Mendoza. Comenzó a ganar popularidad en TikTok durante 2021 gracias a sus videos virales expandió su comunidad también en Instagram, donde entre ambas plataformas reúne más de 700 mil seguidores.
Su contenido está centrado en moda, viajes, entrenamiento y estilo de vida, aunque también suele compartir su pasión por el fútbol y sus experiencias acompañando a la Selección argentina en competencias internacionales.
Durante la Copa América 2024 viajó a Estados Unidos para seguir al equipo nacional y volvió a hacerlo ahora durante el Mundial 2026.
La influencer mantuvo una relación con Agustín Giay, actual jugador de Palmeiras y compañero del "Flaco" López en el club brasileño. Además, tiempo atrás también fue mencionada en redes sociales como supuesta tercera en discordia entre Rusherking y Mar Lucas.