¿Nació el amor? Esta es la influencer mendocina que festejó muy cerca de un jugador de la Selección Argentina

La joven subió una foto junto a uno de los integrantes de la Scaloneta y lo alentó en la cancha. El vínculo data desde 2024.

Quién es la influencer mendocina que estaría con un jugador de la Selección argentina y viajó al Mundial.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó mucho más que un festejo deportivo. Después del triunfo frente a Suiza, las redes sociales se llenaron de comentarios por la cercanía entre un futbolista del plantel de Lionel Scaloni y una joven influencer mendocina, lo que despertó rumores de un noviazgo.

Clara Cremaschi (21), oriunda de San Martín, es la creadora de contenido que fue vinculada con José Manuel "Flaco" López luego de que ambos compartieran imágenes juntos tras el encuentro disputado en Kansas City.

Clara Cremaschi la influencer mendocina vinculada con José Manuel "Flaco" López. gentileza Cómo surgieron los rumores entre Clari Cremaschi y el Flaco López Todo comenzó durante el partido de cuartos de final frente a Suiza. Desde el estadio, la influencer publicó varias postales alentando a la Selección argentina, pero un detalle llamó especialmente la atención: lucía una camiseta albiceleste con el apellido "López" y el número 21, que utiliza el delantero.

José Manuel "Flaco" López y Clara Cremaschi en el Mundial. gentileza Más tarde, compartió una fotografía junto al futbolista, ambos sonrientes en una de las tribunas, acompañada por emojis de la bandera argentina y corazones rojos. Además, durante el ingreso del atacante al campo de juego publicó una historia con el mensaje "Vamos Flaco" junto a un corazón rosa.

¿Están de novios? Aunque las versiones crecieron rápidamente, ninguno de los dos confirmó una relación amorosa. De hecho, Cremaschi decidió responder directamente a las especulaciones cuando un seguidor le preguntó por su vínculo con el delantero. Su respuesta fue breve y contundente: "El Flaco es mi amigo".