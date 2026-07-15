15 de julio de 2026 - 11:33

¿Nació el amor? Esta es la influencer mendocina que festejó muy cerca de un jugador de la Selección Argentina

La joven subió una foto junto a uno de los integrantes de la Scaloneta y lo alentó en la cancha. El vínculo data desde 2024.

Quién es la influencer mendocina que estaría con un jugador de la Selección argentina y viajó al Mundial.&nbsp;

Quién es la influencer mendocina que estaría con un jugador de la Selección argentina y viajó al Mundial. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Quién es la influencer argentina que contó que un homeless intentó abusarla en Estados Unidos.

Quién es la influencer argentina que contó que un "homeless" intentó abusarla en la previa de Argentina-Inglaterra
El influencer Tomás Cataldi denunció a su madre Geraldine Mayer por maltratos: No me dejaba comer

El influencer Tomás Cataldi denunció a su madre Geraldine Mayer por maltratos: "No me dejaba comer"

Clara Cremaschi (21), oriunda de San Martín, es la creadora de contenido que fue vinculada con José Manuel "Flaco" López luego de que ambos compartieran imágenes juntos tras el encuentro disputado en Kansas City.

Clara Cremaschi la influencer mendocina vinculada con José Manuel

Clara Cremaschi la influencer mendocina vinculada con José Manuel "Flaco" López.

Cómo surgieron los rumores entre Clari Cremaschi y el Flaco López

Todo comenzó durante el partido de cuartos de final frente a Suiza. Desde el estadio, la influencer publicó varias postales alentando a la Selección argentina, pero un detalle llamó especialmente la atención: lucía una camiseta albiceleste con el apellido "López" y el número 21, que utiliza el delantero.

José Manuel

José Manuel "Flaco" López y Clara Cremaschi en el Mundial.

Más tarde, compartió una fotografía junto al futbolista, ambos sonrientes en una de las tribunas, acompañada por emojis de la bandera argentina y corazones rojos. Además, durante el ingreso del atacante al campo de juego publicó una historia con el mensaje "Vamos Flaco" junto a un corazón rosa.

¿Están de novios?

Aunque las versiones crecieron rápidamente, ninguno de los dos confirmó una relación amorosa. De hecho, Cremaschi decidió responder directamente a las especulaciones cuando un seguidor le preguntó por su vínculo con el delantero. Su respuesta fue breve y contundente: "El Flaco es mi amigo".

José Manuel

José Manuel "Flaco" López el jugador con el que saldría Clara Cremaschi.

Quién es Clara Cremaschi, la influencer que vinculan al "Flaco" López

Clara Cremaschi nació en San Martín, Mendoza. Comenzó a ganar popularidad en TikTok durante 2021 gracias a sus videos virales expandió su comunidad también en Instagram, donde entre ambas plataformas reúne más de 700 mil seguidores.

Su contenido está centrado en moda, viajes, entrenamiento y estilo de vida, aunque también suele compartir su pasión por el fútbol y sus experiencias acompañando a la Selección argentina en competencias internacionales.

Durante la Copa América 2024 viajó a Estados Unidos para seguir al equipo nacional y volvió a hacerlo ahora durante el Mundial 2026.

La influencer mantuvo una relación con Agustín Giay, actual jugador de Palmeiras y compañero del "Flaco" López en el club brasileño. Además, tiempo atrás también fue mencionada en redes sociales como supuesta tercera en discordia entre Rusherking y Mar Lucas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Investigan la muerte de la influencer Kauana Bilhar en Dubái 

Tragedia y misterio en Dubái: investigan la muerte de una influencer brasileña tras caer de un rascacielos

Tailandia: hallaron muerto al influencer Connor Murphy tras un brote y una huida fatal

Tragedia en Tailandia: hallan muerto a un influencer fitness tras un brote y una huida fatal

Marcelo Tinelli desafió a Mario Pergolini a pelar arriba de un ring: No me dura ni medio round.

"No me dura ni medio round": el picante desafío de Marcelo Tinelli a Mario Pergolini

Por Redacción Espectáculos
Netflix estrenó un nuevo K-Drama.

El K-Drama de acción que sorprende y lidera el ranking de Netflix: más de 10 millones de visualizaciones

Por Redacción Espectáculos