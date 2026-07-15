15 de julio de 2026 - 10:06

La IA predijo el resultado de Argentina vs Inglaterra: el inesperado marcador para la semifinal del Mundial 2026

Aunque las cuotas de mercado sitúan a Inglaterra como favorita con un 39% de probabilidad, Gemini pronostica un 2-1 para Argentina con goles de Messi y Álvarez.

La IA ya realizó su predicción para el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026.&nbsp;

La IA ya realizó su predicción para el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. 

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EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Por Francisco Moreno

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en Atlanta enfrenta hoy dos realidades proyectadas por la tecnología. Mientras los algoritmos de ChatGPT otorgan a los ingleses una leve ventaja estadística, el modelo Gemini anticipa una victoria argentina por 2-1. La expectativa por el pasaje a la final contra España domina la previa.

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Argentina llega al estadio de Atlanta tras superar eliminatorias al límite frente a Cabo Verde y Suiza. En el último encuentro, el fútbol no apareció con claridad, pero los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra sellaron la clasificación. El equipo de Lionel Scaloni ha convertido 17 tantos en seis partidos, posicionándose como la selección más goleadora del certamen.

Inglaterra, bajo el mando de Thomas Tuchel, también debió remontar ante Noruega gracias a la jerarquía de Jude Bellingham. Los algoritmos de ChatGPT analizan un recorrido más consistente para los Tres Leones, asignándoles un 39% de probabilidades de triunfo frente al 30% de los campeones vigentes. El empate, con un 31%, refleja una paridad que podría estirar la definición hasta los penaltis.

El duelo entre Messi y Bellingham bajo el análisis de Gemini

A pesar de la leve ventaja estadística inglesa, la aplicación Gemini vaticinó un triunfo argentino por 2-1. Según esta herramienta, Lionel Messi asumirá el protagonismo en un partido "trabado" y "cerradísimo", destrabándolo mediante un penal o un tiro libre. La segunda anotación llegaría por la presión de Julián Álvarez sobre los centrales ingleses, forzando un error en la salida que el delantero capitalizará.

El descuento británico llevaría la firma de Jude Bellingham, quien aprovecharía su potencia física tras un centro o un rebote fortuito. El mediocampista del Real Madrid y Harry Kane son las piezas clave para que Inglaterra intente saldar una deuda histórica que ya acumula sesenta años sin títulos mundiales.

¿Qué recomiendan los modelos de IA a los apostadores?

Los modelos tecnológicos recomiendan cautela a los apostadores, sugiriendo un partido más estratégico que espectacular. Se proyecta un primer tiempo de estudio mutuo donde el mercado de "Empate al descanso" adquiere relevancia. Argentina buscará ralentizar el ritmo para favorecer la influencia de Messi entre líneas, mientras que Inglaterra apostará por la intensidad física y la velocidad tras la recuperación del balón. El informe de la IA advierte que el mercado de "Menos de 2.5 goles" tiene valor ante la escasez de riesgos innecesarios.

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