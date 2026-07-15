Una petición para expulsar a Argentina del Mundial 2026 ya reúne más de 6 millones de firmas

Una petición online que exige la expulsión de Argentina del Mundial 2026 supera las seis millones de firmas. El movimiento, alojado en el sitio argentinaout.com, alega que el equipo de Lionel Messi recibe un trato preferencial por parte de la FIFA y los árbitros. La campaña cobró fuerza tras el triunfo argentino sobre Egipto.

El sitio web argentinaout.com, una plataforma sin vínculos oficiales con la FIFA o federaciones nacionales, se ha convertido en el epicentro de una protesta digital sin precedentes. La iniciativa sostiene que el organismo rector y el cuerpo arbitral están sesgados a favor de la selección argentina. Según el portal, el resto del mundo no tiene posibilidades de competir de manera justa cuando el ganador parece estar decidido de antemano.

¿Por qué crece el reclamo tras el triunfo ante Egipto? Las críticas se intensificaron luego de que Argentina derrotara a Egipto por 3-2 en los octavos de final disputados en Atlanta. Durante ese encuentro, las imágenes de Lionel Messi llorando tras la victoria recorrieron el mundo, mientras las denuncias sobre supuestas ayudas arbitrales comenzaban a acumularse en la red. El reclamo exige que Argentina sea retirada del certamen para darle a todos una oportunidad de competir equitativamente.

A pesar de la magnitud de la cifra, que alcanzó los seis millones de firmas a las siete de la tarde del 14 de julio, la petición carece de cualquier fundamento jurídico. La transparencia y objetividad del sitio web no son reconocidas por las autoridades deportivas internacionales. La potestad sobre la elegibilidad de los equipos participantes recae exclusivamente en la jurisdicción de la FIFA.

Argentina ya piensa en la semifinal ante Inglaterra Mientras el contador de firmas sigue aumentando, la selección argentina continúa su preparación para el próximo compromiso. El equipo tiene asegurada su participación en la semifinal del Mundial 2026, donde se enfrentará a Inglaterra este miércoles a partir de las 16:00. El escenario del encuentro será el estadio de Atlanta, el mismo lugar donde vencieron a Egipto en la ronda previa.