14 de julio de 2026 - 19:48

La Embajada británica apeló al ironía antes de la semifinal vs Argentina: "El horno no está para bollos"

A través de un ingenioso "memo", la representación diplomática en Buenos Aires dictó pautas para reaccionar a cualquier resultado del duelo mundialista.

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El posteo viral de la embajada británica en Argentina 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Bajo la apariencia de un comunicado formal de la “Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Encuentro de la Copa del Mundo”, la delegación compartió una serie de instrucciones humorísticas sobre cómo su cuenta oficial debe reaccionar ante el resultado del histórico partido.

El instructivo establece escenarios claros según quién resulte vencedor en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En caso de un triunfo inglés, se ordena al equipo de comunicación “celebrar de forma elegante y punto”.

Uno de los puntos que más repercusión generó entre los usuarios fue la mención al uso de memes. Según el mensaje, estos están permitidos pero con “tacto”, utilizando una curiosa traducción literal de un modismo argentino presentada como si fuera un dicho de los claustros académicos ingleses: “The oven is not ready for buns” (el horno no está para bollos).

La estrategia busca humanizar la imagen institucional y conectar con la audiencia local en un contexto de altísima sensibilidad. El partido carga con un peso histórico debido a la Guerra de Malvinas, tema que también ha estado presente en la previa.

Mientras la diplomacia apela al humor, los Veteranos de Guerra de la Federación “2 de Abril” emitieron un comunicado instando a la sociedad a vivir el encuentro como un evento deportivo y no como una “revancha histórica” ni una “compensación armada”.

En sintonía con este pedido de evitar la confrontación, las autoridades de seguridad han dispuesto medidas estrictas para el estadio, prohibiendo el ingreso de banderas o carteles con mensajes políticos o provocativos, incluyendo imágenes de las Islas Malvinas.

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