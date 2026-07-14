Alexis Mac Allister y el recuerdo del 86 antes del choque con Inglaterra: "Ojalá podamos hacer algo parecido"

RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026

La "Nuca de Dios", increíble jugada olvidada en la Selección Argentina - Inglaterra de 1986

Paul Merson estalló por el cariño hacia la Selección Argentina: "¿Creés que allá caminan con la de Inglaterra?"

El volante de la Selección Argentina dialogó con los medios en Atlanta de cara a las semifinales del Mundial 2026. Entre la emoción del clásico y el respeto por la historia , el "Colo" analizó el partido definitivo.

A horas del trascendental cruce por la semifinal del Mundial 2026, Alexis Mac Allister no esquivó la inevitable carga histórica que rodea el duelo entre Argentina e Inglaterra . El mediocampista reconoció el impacto emocional que tiene la gesta de 1986 en el plantel actual.

"Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron", se ilusionó el futbolista del Liverpool.

Al ser consultado sobre el histórico partido en el que Diego Armando Maradona brilló con sus dos goles más famosos, el pampeano fue realista respecto a las comparaciones: "Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, quizá solo Leo (Messi) puede hacer lo que él hizo en la cancha".

Del Mercedes-Benz Stadium a la Premier League: el ADN argentino

La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta y realizó su última práctica en el Mercedes-Benz Stadium, escenario del partido de este miércoles.

Con varios referentes del plantel compitiendo al máximo nivel en el fútbol inglés (como Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez), Mac Allister dejó en claro el sentimiento que une al grupo:

Sentido de pertenencia: "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final".

Compromiso total: "Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera".

Alexis Mac Allister, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Gentileza.

Cómo juega Inglaterra y la estrategia de la Scaloneta

El volante también se tomó un tiempo para analizar a la Inglaterra dirigida por el alemán Thomas Tuchel. Aunque reconoció el poderío del rival, remarcó que la Albiceleste mantendrá su identidad futbolística intacta.

"Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido", concluyó el mediocampista, transmitiendo la confianza de un plantel que sabe lo que es jugar finales.