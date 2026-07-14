14 de julio de 2026 - 17:42

Alexis Mac Allister y el recuerdo del 86 antes del choque con Inglaterra: "Ojalá podamos hacer algo parecido"

Con la mira en la semifinal del Mundial 2026, Alexis Mac Allister se ilusiona con emular la hazaña del equipo campeón en México 1986. Video.

Alexis Mac Allister palpitó el duelo de la Selección Argentina vs. Inglaterra y recordó el cruce inolvidable de México 1986.&nbsp;

Alexis Mac Allister palpitó el duelo de la Selección Argentina vs. Inglaterra y recordó el cruce inolvidable de México 1986. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026

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"Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron", se ilusionó el futbolista del Liverpool.

Del Mercedes-Benz Stadium a la Premier League: el ADN argentino

La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta y realizó su última práctica en el Mercedes-Benz Stadium, escenario del partido de este miércoles.

Con varios referentes del plantel compitiendo al máximo nivel en el fútbol inglés (como Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez), Mac Allister dejó en claro el sentimiento que une al grupo:

  • Sentido de pertenencia: "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final".

  • Compromiso total: "Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera".

Alexis Mac Allister, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni en la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Alexis Mac Allister, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Cómo juega Inglaterra y la estrategia de la Scaloneta

El volante también se tomó un tiempo para analizar a la Inglaterra dirigida por el alemán Thomas Tuchel. Aunque reconoció el poderío del rival, remarcó que la Albiceleste mantendrá su identidad futbolística intacta.

"Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido", concluyó el mediocampista, transmitiendo la confianza de un plantel que sabe lo que es jugar finales.

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