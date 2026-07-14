Argentina vs. Inglaterra: el Gobierno reforzará la seguridad en la embajada británica por el partido

El Gobierno nacional resolvió reforzar la seguridad en la embajada británica de la Ciudad de Buenos Aires de cara a las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El operativo tendrá vallados, custodia especial y un monitoreo permanente para prevenir incidentes antes, durante y después del encuentro.

En la Casa Rosada sostienen que el despliegue será de “gran magnitud” y reconocen que se tomarán recaudos similares a los que se aplican cada 2 de abril, por la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Cabe remarcar que la decisión responde a la carga simbólica del partido, atravesado por la histórica rivalidad entre ambos países, los antecedentes mundialistas y la cuestión Malvinas. Si bien para muchos es un partido más, una gran cantidad de argentinos lo vive de una manera muy particular.

De esta forma, la gestión libertaria busca evitar posibles disturbios frente a la sede diplomática y en otros sectores sensibles de la Ciudad, informó TN. La instrucción es clara: reforzar la prevención y adaptar el operativo de acuerdo con el desarrollo y el resultado del encuentro.

Por otro lado, el Gobierno nacional trabaja junto al porteño para controlar los festejos que puedan realizarse en el Obelisco y otros puntos de alta concentración de hinchas. En esos lugares habrá un seguimiento conjunto entre fuerzas federales y de la Ciudad .

También se reforzará el centro de monitoreo del Ministerio de Seguridad, con el fin de seguir el operativo en tiempo real. Para el Gobierno es claro que el choque entre la Selección Argentina e Inglaterra es uno de los partidos de mayor riesgo del Mundial por su peso histórico.

Veteranos de Malvinas pidieron separar el fútbol del conflicto bélico

En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril difundió un comunicado en el que llamó a evitar que el partido sea interpretado como una revancha de la Guerra de Malvinas y remarcó que el reclamo por la soberanía de las islas debe sostenerse por los canales diplomáticos.

El documento, dado a conocer este lunes, fue dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad en general, en medio de la expectativa por el encuentro que definirá a uno de los finalistas del campeonato del mundo.

En el texto, la entidad sostuvo que el fútbol despierta una enorme pasión y forma parte de la identidad de los argentinos, aunque advirtió que esa emoción no debe confundirse con la causa nacional vinculada a Malvinas.

"El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", expresaron los excombatientes. Además, remarcaron que el reclamo por la soberanía se mantiene "con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable" previsto por la Constitución Nacional.