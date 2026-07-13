Coparticipación: el Gobierno oficializó adelantos por $1.750 millones para Capital, Alvear y Santa Rosa

El Gobierno provincial oficializó este lunes los adelantos de coparticipación otorgados a los municipios de Capital, General Alvear y Santa Rosa , que en conjunto suman $1.750 millones . Las asistencias financieras fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante tres decretos firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y corresponden a pedidos realizados por las comunas para afrontar distintas necesidades financieras en un contexto de menor disponibilidad de recursos.

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La Ciudad de Mendoza fue la que recibió el mayor monto: $1.150 millones . En tanto, General Alvear obtuvo un anticipo de $400 millones y Santa Rosa de $200 millones . En los tres casos, los fondos deberán ser reintegrados durante este año mediante descuentos sobre la coparticipación municipal, en cuatro cuotas mensuales consecutivas, con una tasa fija nominal anual del 15% .

Los decretos invocan las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para otorgar anticipos destinados a cubrir déficits estacionales de caja , una herramienta prevista en las leyes de presupuesto provinciales.

Además, establecen que, en caso de incumplimiento, la Provincia podrá retener los importes directamente de los fondos de coparticipación que correspondan a cada municipio.

El anticipo más importante fue para la Municipalidad de Capital, administrada por el radical Ulpiano Suárez , que recibió $1.150 millones . Cuando solicitó la asistencia financiera, el municipio explicó que los recursos serían destinados a sostener el plan de obras de asfaltado y remodelación del Área Fundacional.

El decreto establece que el reintegro se realizará mediante retenciones sobre la segunda quincena de la coparticipación correspondiente a agosto, septiembre, octubre y noviembre.

General Alvear: $400 millones para lucha antigranizo

En el caso de General Alvear, la Provincia oficializó un adelanto de $400 millones. El municipio conducido por Alejandro Molero (UCR) había solicitado esos recursos para financiar el sistema de lucha antigranizo.

El objetivo es cubrir parte de los costos operativos del programa, cuyos montos le reclamaba la Municipalidad de San Rafael. El anticipo también será descontado de la coparticipación entre agosto y noviembre, con intereses del 15% anual.

Se trata puntualmente del segundo adelanto que solicita Molero, ya que a principio de año pedido un primer adelanto a la Provincia de $400 millones. El primer pedido estuvo vinculado principalmente a gastos de capital.

El municipio había realizado una proyección de ingresos que finalmente no se concretó, lo que generó un desfasaje al momento de afrontar compromisos de pago vinculados a obras, informaron anteriormente.

Santa Rosa: $200 millones para proveedores

Por su parte, Santa Rosa recibió un anticipo de $200 millones. Al fundamentar el pedido, la intendenta Flor Destéfanis (PJ) señaló que los fondos permitirán afrontar gastos corrientes y garantizar la prestación de los servicios municipales, en un escenario marcado por la disminución de los ingresos.

“Frente a la caída de recaudación de impuestos nacionales generada por la crisis económica que atraviesa el país, la coparticipación municipal ha sufrido una caída considerable que no nos permite cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos. Para ello se han tomado diversas medidas de planificación del gasto”, explicó la jefa comunal a Los Andes.

Y comentó que este adelanto fue solicitado para “hacer frente a obligaciones con proveedores, las cuales no son significativas, pero queremos cumplir como siempre con todos en tiempo y forma”.

Al igual que en los otros dos casos, el decreto dispone que el dinero será reintegrado mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación municipal durante cuatro meses consecutivos