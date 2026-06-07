Preocupante: más municipios acuden a la Provincia para solicitar adelantos de la coparticipación

La caída de la coparticipación nacional durante este semestre se sintió “aguas abajo” en los municipios de Mendoza y por eso cinco de las 18 comunas, de diferentes colores políticos, solicitaron adelantos a la Provincia para afrontar distintas necesidades.

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Es el caso puntual de Capital, Las Heras, Santa Rosa, Malargüe y General Alvear -en dos oportunidades- que afrontan gastos con adelantos otorgados por la Provincia.

La información fue confirmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , a Los Andes, quien señaló que recibieron “muchas consultas” de otras comunas, aunque las solicitudes concretas correspondieron particularmente a esos cinco municipios.

“ En el primer trimestre la coparticipación nacional venía cayendo un 7% y en abril cayó un 5%, con lo cual cae menos, pero sigue cayendo ”, sostuvo el funcionario días atras en la Legislatura.

El ministro de Alfredo Cornejo remarcó además que la Provincia no proyecta una mejora sustancial en los próximos meses. “ Nosotros realmente no creemos que este año se recupere en términos reales la recaudación que hubo el año pasado” , afirmó.

En este contexto de caída de recursos, Las Heras, Malargüe y General Alvear fueron los primeros municipios en solicitar asistencia a principios de año, mientras que en el último mes también se sumaron Capital y Santa Rosa.

El caso de Capital

Desde el entorno del intendente Ulpiano Suarez (UCR) explicaron que se solicitó un adelanto de coparticipación por un total de $1.150 millones, que será destinado a completar obras de asfalto y remodelaciones en el Área Fundacional.

“Se presentó el pedido de adelanto de coparticipación por un total de $1.150 millones, cifra que surge de aplicar el porcentaje que le corresponde a Ciudad de Mendoza por coparticipación a un total de $100.000 millones de adelanto de Nación a Provincia ya acreditados”, explicaron desde la comuna.

Y aseguraron que la devolución “será igual a como se lo devuelva Provincia a la Nación”.

Ulpiano Suárez-Capital El intendente de Capital, Ulpiano Suárez (UCR). Archivo Los Andes

El pedido de Santa Rosa

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ), solicitó a la Provincia un adelanto de coparticipación de $200 millones, informaron desde la comuna.

“Frente a la caída de recaudación de impuestos nacionales generada por la crisis económica que atraviesa el país, la coparticipación municipal ha sufrido una caída considerable que no nos permite cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos. Para ello se han tomado diversas medidas de planificación del gasto”, explicó la jefa comunal a Los Andes.

Y comentó que este adelanto fue solicitado para “hacer frente a obligaciones con proveedores, las cuales no son significativas, pero queremos cumplir como siempre con todos en tiempo y forma”.

Flor Destéfanis-Santa Rosa-asamblea legislativa La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Archivo Los Andes

“No somos ajenos a la realidad que viven hoy por hoy todos los municipios y desde nuestra administración queremos garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones, sin generar intereses por parte de proveedores ni sobrecargos en los precios de bienes y servicios adquiridos”, completó la intendenta.

Además, desde el municipio confirmaron que el Gobierno provincial puso a disposición de las comunas esta herramienta con las mismas condiciones en las que fue otorgada por Nación.

“Será devuelto en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas dentro del ejercicio económico, con una metodología de devolución que será descontada de la coparticipación que Santa Rosa recibe mensualmente desde septiembre a diciembre de este año”, detalló Destéfanis.

General Alvear, por segunda vez

El intendente Alejandro Molero solicitó un adelanto por $300 millones para afrontar el pago de la lucha antigranizo, informaron desde la comuna. Es el segundo adelanto que solicita el jefe comunal radical, ya que en enero había pedido un primer adelanto a la Provincia de $400 millones.

El primer pedido estuvo vinculado principalmente a gastos de capital. El municipio había realizado una proyección de ingresos que finalmente no se concretó, lo que generó un desfasaje al momento de afrontar compromisos de pago vinculados a obras.

“Muchas veces no se interpreta bien cuáles son las herramientas que tienen los municipios durante el año presupuestario. El adelanto de coparticipación es una de ellas y es muy ventajosa, porque cuando uno va a un banco tiene tasas de interés, mientras que esto se devuelve en cuotas y sin intereses”, explicó Molero a este diario en ese momento.

Lucha antigranizo en San Rafael Lucha antigranizo en el Sur provincial. Archivo

El jefe comunal indicó que en su departamento se utilizó ese primer adelanto para financiar inversiones por más de $1.500 millones, entre ellas la compra de 14 camiones y la cobertura del polideportivo de Bowen.

En esta segunda oportunidad, el municipio buscará afrontar el pago de la lucha antigranizo, en medio de cruces con el departamento de San Rafael por deudas relacionadas con este programa.

A mediados de mayo, el senador peronista Mauricio Sat denunció públicamente la deuda del intendente Molero. “San Rafael desembolsó más de $909 millones para sostener el sistema de lucha antigranizo, mientras que Alvear pagó apenas dos cuotas, una de 20 y otra de 40 millones, y mantiene una deuda cercana a los $474 millones”, señaló el legislador cercano al intendente Omar Félix.

En tanto, desde General Alvear evitaron dar detalles sobre este reclamo de la comuna conducida por el peronismo.

Los casos de Malargüe y Las Heras, los primeros

A mediados de enero se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos que dieron cuenta de pedidos por parte de General Alvear y Malargüe. La lista se amplió a fines de febrero, cuando el Ministerio de Hacienda otorgó a Las Heras un adelanto de coparticipación por $1.500 millones.

Por el lado de Malargüe, desde el entorno del intendente Celso Jaque (PJ) informaron que a principios de año se registró una caída en la recaudación y una merma en los ingresos por regalías hidrocarburíferas, que se liquidan en dólares.

La estabilidad cambiaria impactó en las previsiones realizadas previamente y el municipio tenía compromisos vinculados a obras de cordón, cuneta y pavimento.

En el caso de Las Heras, el adelanto estuvo vinculado al ritmo de la obra pública. En la comuna dirigida por Francisco Lo Presti (UCR) explicaron que el año pasado se destinaron unos $15.000 millones al plan de obras, lo que generó un desfasaje cercano al 10% para este año debido a que varios trabajos se aceleraron más de lo previsto.

Desde el municipio señalaron que optaron por acudir a la Provincia para no retrasar pagos a empresas constructoras.

“Cuando se demoran los pagos, las empresas presentan presupuestos más altos para cubrirse con intereses, y quisimos evitarlo”, explicaron en marzo pasado.