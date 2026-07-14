Qué municipios de Mendoza se aferran a moratorias y planes de pago para no perder más recaudación

Después de percibir una baja importante en el cumplimiento de sus contribuyentes , varios municipios lanzan moratorias excepcionales o planes de pago para recuperar la recaudación perdida en los últimos meses. Es el caso de las municipalidades de Capital , Maipú y San Martín , puntualmente.

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Incluso los intendentes Ulpiano Suárez y Matías Stevanato debieron ajustar puertas adentro, congelando salarios de sus funcionarios para afrontar la baja de recursos.

Por su parte, Las Heras ya aplicó una moratoria a principio de año, que sirvió para mejorar la recaudación en el primer bimestre. Mientras que Godoy Cruz tiene un sistema de facilidades de pago permanentes, que le sirve para evitar moratorias extraordinarias, pudo saber este diario.

Mientras que Luján de Cuyo , por el momento, mantiene los descuentos para los contribuyentes al día y descartó una medida de este tipo.

La Municipalidad de Capital informó a Los Andes que el nivel de cumplimiento de las tasas de propiedad raíz y comercio se ubica actualmente en 67,5% , una baja superior a dos puntos porcentuales respecto del 70% registrado meses atrás.

También vale señalar que aplicaron un incremento de la tasa de Servicios a la Propiedad Raíz del 8,7% a partir de julio, que lleva una boleta promedio de $21.554 a aproximadamente $23.429 mensuales.

En el marco de este aumento y la baja recaudación, la comuna lanzó en junio un plan excepcional de facilidades de pago para aquellos contribuyentes con deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a tasas y derechos municipales.

Servicios municipales de Capital. Prensa Ciudad de Mendoza

La medida alcanza a obligaciones vinculadas a Derechos de Comercio, Derechos de Publicidad y Propaganda, Recolección Especial de Residuos y Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz, y estará vigente para quienes adhieran hasta el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo es brindar herramientas que permitan a vecinos, comerciantes, empresas y contribuyentes regularizar su situación fiscal en condiciones favorables, acompañando el actual contexto económico y promoviendo el cumplimiento tributario, informó la comuna.

Los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de pago:

Pago al contado: 80% de descuento en los intereses moratorios.

de descuento en los intereses moratorios. Hasta 3 cuotas sin interés de financiación: 50% de descuento en los intereses moratorios.

sin interés de financiación: de descuento en los intereses moratorios. Hasta 6 cuotas sin interés de financiación: 25% de descuento en los intereses moratorios.

sin interés de financiación: de descuento en los intereses moratorios. Hasta 9 cuotas sin interés de financiación: sin descuento de intereses, pero con posibilidad de financiar la totalidad de la deuda.

Para acceder a estos beneficios, el ejercicio 2026 deberá encontrarse regularizado, o bien incluirse dentro del plan de financiación.

Además informaron que las personas interesadas podrán consultar los requisitos y modalidades de adhesión a través de los canales de atención del municipio: teléfono 147 o mail: [email protected]

Maipú, con una batería de opciones

La Municipalidad de Maipú fue una de las más afectadas por la caída en el cumplimiento. Tal como informó este diario anteriormente, el mes de junio marcó un piso histórico del 20% de cumplimiento. En este departamento la boleta de una casa tipo IPV, con servicios de agua y cloaca incluidos, es de $21.000 desde abril pasado.

A la par de las medidas de austeridad que anunció Matías Stevanato, el municipio lanzó un plan que permite declarar construcciones no registradas y regularizar comercios sin habilitación a través de un trámite simplificado, sin costos adicionales en concepto de sanciones.

La medida apunta a acompañar a quienes aún no han formalizado su situación, brindando herramientas concretas para hacerlo de manera ágil y accesible.

Al mismo tiempo, se mantienen vigentes planes de pago en cuotas accesibles para quienes registren deudas en tasas municipales. “Estas facilidades están diseñadas para que más contribuyentes puedan ponerse al día, evitando recargos y regularizando su situación fiscal”, sostiene la comuna.

Por otra parte, el municipio continúa reconociendo a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, a través de un descuento del 10% en el pago de tasas para contribuyentes al día, más un 15% adicional por pago anual.

Regularización de construcciones: consultar en Pescara 136 ( Dirección de Obras Privadas ).

consultar en ( ). Habilitación de comercios: consultar en Padre Vásquez 1367 ( Dirección de Fiscalización y Control ).

consultar en ( ). Planes de pago por deudas: [email protected] .

Godoy Cruz: plan de facilidades permanente

Desde el municipio que conduce Diego Costarelli (UCR) informaron a este diario que no tienen vigentes moratorias extraordinarias, ya que cuentan con “un sistema permanente de planes de pago accesible durante todo el año”.

“Estas herramientas contemplan beneficios como quitas parciales de intereses por pago al contado, con facilidades segmentadas según el perfil del contribuyente (pequeños contribuyentes, medianas empresas y grandes contribuyentes)”, informaron.

Y señalaron que “se sigue incentivando la cultura del cumplimiento a través de importantes descuentos por el pago adelantado de tasas (en sus modalidades anual o semestral)”.

Según datos oficiales, el nivel de cumplimiento de los contribuyentes se encuentra entre el 55% y el 60% al mes de junio, lo que marca una caída cercana al 20% con respecto al primer bimestre. Aunque advierten que muchos vecinos afrontaron el pago anual por eso el principio de 2026 estaba en un 80%.

A propósito la comuna aplicó un incremento inicial del 15% en enero y mantuvo ese esquema durante todo el primer semestre. Ahora, desde julio, implementará una nueva actualización del 10%. De esta manera, la boleta promedio, que actualmente ronda los $13.000, pasará a ubicarse en torno a los $14.300 mensuales.

La moratoria de San Martín

El intendente radical Raúl Rufeil (UCR) también padeció la baja en los cumplimientos, con una cobrabilidad del 35%, a pesar de no haber aplicado aumentos a las tasas municipales en lo que va del año. La boleta promedio ronda en los $20.000 en este departamento.

Este martes la comuna anunció el lanzamiento de un nuevo régimen de moratoria que permitirá regularizar deudas con importantes beneficios económicos.

La medida contempla una quita de hasta el 80% sobre los intereses para quienes opten por cancelar el total de la deuda al contado, lo que representa una reducción significativa del monto final a pagar y un fuerte incentivo para quienes deseen normalizar su situación tributaria.

El régimen alcanza a distintas tasas y obligaciones municipales, por lo que podrán adherirse tanto vecinos como comerciantes y otros contribuyentes que mantengan deudas con la comuna. La intención oficial es ofrecer condiciones más accesibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en un contexto económico complejo.

Desde el municipio señalaron que la moratoria apunta a acompañar a quienes, por diferentes motivos, no pudieron mantenerse al día con sus pagos. En ese sentido, destacaron que el descuento excepcional sobre los intereses constituye una oportunidad para reducir el costo de la deuda y evitar futuras complicaciones administrativas.

Además del beneficio económico para los contribuyentes, la iniciativa forma parte de una estrategia destinada a mejorar los niveles de recaudación municipal, una herramienta clave para sostener la prestación de servicios y el financiamiento de obras y programas públicos.