IPV: se presentaron 15 proyectos para construir 355 viviendas para clase media con fondos del Resarcimiento

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recibió 15 proyectos por más de $53.700 millones para construir un total de 355 viviendas destinadas a la clase media , a través del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas .

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La iniciativa, financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento , busca impulsar la construcción de nuevos barrios en Mendoza mediante la articulación entre el Estado provincial y el sector privado .

El Gobierno provincial informó que la licitación pública tuvo una importante respuesta por parte del sector desarrollador . En el acto de apertura de sobres de este martes se conocieron 15 proyectos habitacionales que totalizan 355 viviendas , con lo que se superó ampliamente el cupo estimado inicialmente en 275 unidades .

Las propuestas fueron presentadas por las empresas Titulizar SA , Lauggero , Constructora San José , Cebeco , PROCOM y OHA , y se encuentran emplazadas en los departamentos de Guaymallén, Maipú , Las Heras, Luján de Cuyo, San Martín y San Rafael .

De este modo, los desarrollos inmobiliarios propuestos son los siguientes:

Apertura de sobres del concurso para desarrolladores inmobiliarios del IPV.

Guaymallén (161 viviendas) : Estrella (24) y Villanueva (20), presentado por Titularizar; AMPUNC A (28) y AMPUNC B (29), Laugero; y Guaymallén I (30) y Guaymallén II (30), de Cebeco.

: Estrella (24) y Villanueva (20), presentado por Titularizar; AMPUNC A (28) y AMPUNC B (29), Laugero; y Guaymallén I (30) y Guaymallén II (30), de Cebeco. Maipú (101) : Castillo I, II y III ( 90 viviendas , 30 cada uno) y proyecto Recodo XI ( 11 unidades ). Todos propuestos por Titularizar.

: Castillo I, II y III ( , 30 cada uno) y proyecto Recodo XI ( ). Todos propuestos por Titularizar. Las Heras (30) : Río Diamante, presentado por OHA.

: Río Diamante, presentado por OHA. Luján de Cuyo (25) : Paseo Di Fiore, por Titularizar.

: Paseo Di Fiore, por Titularizar. San Martín (28) : Las Acacias A (14) y Las Acacias B (14), presentados por San josé y PROCOM, respectivamente.

: Las Acacias A (14) y Las Acacias B (14), presentados por San josé y PROCOM, respectivamente. San Rafael (10): Sun Valley Club de Campo, por OHA.

A partir de esta instancia comenzará el proceso de evaluación técnica, económica, legal y urbanística de cada una de las propuestas.

El análisis permitirá determinar cuáles cumplen con las condiciones establecidas en el pliego y pueden avanzar hacia la etapa de adjudicación, informaron desde el Ejecutivo.

Un programa destinado a la clase media

El titular del IPV, Gustavo Cantero, explicó a este diario que el esquema apunta a familias con ingresos superiores a los $2 millones mensuales, es decir, al menos cinco salarios mínimos, vitales y móviles.

“Se van a destinar 10 millones de dólares para un programa destinado a familias con ingresos que estén por arriba de los $2 millones, $2,5 millones”, señaló el funcionario provincial.

Las viviendas estarán destinadas a familias que cumplan con los requisitos del IPV:

Vivienda única .

. Ingresos superiores a cinco salarios mínimos.

Las cuotas estarán vinculadas a los ingresos y se estiman en torno a los $600.000 mensuales.

La inscripción se abrirá una vez adjudicados los proyectos, informaron desde el IPV.

Cómo funcionará el programa

El modelo establece un esquema mixto de financiamiento: el Estado aportará hasta el 40% del valor de la vivienda, el privado el 50% y el beneficiario un mínimo del 10% inicial.

El tope de referencia por unidad será de $130 millones, aunque se podrán aceptar proyectos de mayor valor, con financiamiento estatal limitado a ese monto. “Nosotros vamos a financiar el 40% de hasta una casa que valga 130. Si es menor, le damos el 40%; si es mayor, lo topeamos en 130”, detalló Cantero.

“Por ejemplo, una casa de $100 millones: el beneficiario tiene que aportar $10 millones. Si es de $130 millones, como mínimo $13 millones”, explicó el funcionario.

Participación privada y esquema financiero

El programa se implementa a través de este concurso público para desarrolladores, quienes debieron presentar proyectos completos: terreno, urbanización, infraestructura y vivienda terminada.

A diferencia de otros planes, el crédito del IPV se otorga al desarrollador, que luego financia al comprador o articula con entidades financieras.

“El que nos devuelve la plata a nosotros es el desarrollador. Y el que financia al beneficiario es el que construye”, explicó Cantero.

El esquema prevé:

Plazo de hasta 10 años para la devolución al Estado .

de hasta para la devolución al . Tasa UVA atada al Banco Nación , con una reducción de dos puntos para el desarrollador.

atada al , con una reducción de para el desarrollador. Financiamiento al comprador de hasta 20 años, con tasa referenciada al banco más hasta dos puntos adicionales.

Características de las viviendas

El programa establece parámetros mínimos:

Viviendas de al menos 60 m² .

de al menos . Dos dormitorios , cocina-comedor y baño .

, y . Posibilidad de casas individuales o desarrollos colectivos .

o . Ubicación en zonas urbanas de toda la provincia, con servicios disponibles.

Los proyectos podrán ser de entre 5 y 30 unidades, lo que busca integrar a desarrolladores de distintos tamaños.